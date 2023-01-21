Avrupa’da grev dalgası! Her gün bir sektör iş bırakıyor: Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, İngiltere...

FRANSA'DA BAŞLANGIÇ YAPTILAR

Fransa'da önceki gün polise göre bir milyon, sendikalara göre 2 milyondan fazla kişi sokağa dökülerek, emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı öngören yasayı protesto etti. Grevler Fransa'da tren hizmetlerini, uçuşları, okulları ve işyerlerini aksattı. Rafinerilerde yakıt sevkiyatı askıya alındı. En büyük sekiz sendika, 31 Ocak'ta yeniden eylem çağrısı yaptı.

ALMANYA'DA POSTACILAR GREVDE

Almanya'da bu yıl çeşitli sektörlerde çalışan 11 milyona yakın işçi için sözleşme görüşmeleri gündemde. İlk tur Deutsche Post AG'de başladı. Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver. di) grev kararı aldı. Deutsche Post ve DHL'de çalışanlar yüksek ücret için iş bıraktı.