İngiltere'den sonra Fransa'daki öğrencileri de gıda krizi vurdu! Aşevlerinin önünde dev kuyruklar
İngiliz The Guardian gazetesinin 2022'nin Eylül ayında yaptığı "okullarda silgi yiyen çocuklar var" haberinin ardından bir gıda sıkıntısı haberi de Fransa'dan geldi. Artan enflasyon nedeniyle yemeğe para ayıramayan öğrencilerin, dondurucu soğukta aşevinin önündeki kuyruklarda bekledikleri görüntüler gündem oldu.
Fransa'da geçtiğimiz günlerde öğrencilerin gıda kolileri almak için sıraya girdiği görüntüler oldukça ses getirmişti. Artan enflasyon nedeniyle yemeğe para ayıramayan öğrencilerin, dondurucu soğukta aşevinin önündeki kuyruklarda bekledikleri görüntülerin ardından ülkede öğrencilerin gıda sıkıntıları bir kez daha gündeme geldi.
Fransa'da başkent Paris'te yüzlerce öğrenci, haftanın 3 günü gıda kolilerini almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Paris'te yardım kuruluşu Linkee Derneği, her hafta pazartesi, salı ve perşembe günleri öğrencilere gıda kolisi dağıtıyor.
Paris'in 13. bölgesinde, artan enflasyon ve finansal zorluklar nedeniyle yüzlerce öğrenci, gıda kolisi almak için uzun süre sırada bekliyor. Soy isimlerini vermek istemeyen 20 yaşlarındaki Emy ve Anna, 30 Ocak'taki dağıtıma katılanlardan ikisi.
Berlin'den gelen iki öğrenci yaptıkları açıklamada, düşük olan burslarının aynı zamanda Paris'te kirayı ödeyip ve beslenmeleri için yeterli olmadığını, bu nedenle Linkee'nin yardımına ihtiyaç duyduklarından bahsetti.
Emy ve Anna, ebeveynlerinin yardımlarına rağmen, Paris'teki hayatın herhangi bir hobi edinmek için pahalı olduğuna işaret ederek, Linkee'nin yardımlarını "elzem" olarak niteledi.
Adrien ise "Her kuruşu saymalıyız, herhangi bir masrafı bir deftere not almalıyız, yoksa ayın 15'inden itibaren yiyecek bir şeyimiz yok." diyerek, Parisli öğrenciler için "hayati" olarak nitelediği bu dağıtımın girişimcilerine teşekkür etti. Yardım almaya ilk geldiğinde utandığını dile getiren Adrien, "Sokakta yaşamıyorum ve benden daha zor durumda olan insanlar var ancak bu yardıma gerçekten ihtiyacım var." ifadesini kullandı.
Adrien, aylık bursunun yaklaşık 550 avroya tekabül ettiğini, ulaşım ve ortak yaşadığı evin kirasını ödedikten sonra tükendiğini belirtti.
Gıda kolisi için kuyrukta bekleyen Sarah da devlet düzeyinde daha iyi bir yardım yapılmamasının üzücü olduğunu kaydederek, "İyi ki dernekler var çünkü öğrencilerdeki ekonomik güvencesizlik, akademik başarısızlığa yol açan bir veba." dedi.
Sarah, çok sayıda öğrencinin beslenebilmek için akşam geç saatlere kadar çalışmak zorunda olduğunu ve sonunda bunun katlanılabilir olmadığı için eğitimlerini yarıda bıraktıklarını anlattı.
2016'dan bu yana sahada faaliyet gösteren Linkee Derneği, öğrenci gençlere yardımda bulunuyor. Linkee'nin 2022 yılı sonunda yayımladığı rapora göre, öğrencilerin yüzde 56'sı, doyana kadar yemiyor.
Her 3 öğrenciden 2'sinin, zorunlu ödeneklerde dahil faturaları ödedikten sonra geçinmek için 50 avrodan az parası kalıyor. Rapor, öğrencilerin 3'te 1'inin güvenli olmayan barınma koşulları ile karşı karşıya kaldığını ve 4'te 3'ünün eğitimlerini sürdürmek için temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu ortaya koydu.
İNGİLİZ BASINI AYLAR ÖNCE BÖYLE DUYURMUŞTU: SİLGİ YİYORLAR
Uzun zamandır enerji kriziyle boğuşan İngiltere'de bu defa da okullarda yeni sıkıntılar baş gösterdi. Ülke genelindeki okul müdürlerinin raporlarına göre okuldaki çocuklar açlıktan kırılıyor.
İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre okul müdürlerinin hükümeti, artan kriz nedeniyle okulları kaderine terk etmekle suçladığını ifade etti.
Sabah'ın haberine göre İngiltere'de pek çok okulda 'aç çocuk' sayısının yürekleri burkacak şekilde çoğaldığından söyleyen haberde ailelerin evlerini ısıtmak ya da yiyecek satın almak konusunda seçim yapmak zorunda kaldıklarından bahsedildi.
Raporda ayrıca, Londra'nın güneydoğusunda bulunan bir okuldaki çocuğun aslında boş bir beslenme çantasını açarak yemek yiyormuş gibi yaptığı tespit edildi.
Gıda yardım toplulukları ise son zamanlarda ailelerden gelen yemek taleplerine yetişmekte oldukça zorlandıklarını ifade ederek, "Çok aç oldukları için okullarda silgi yiyen çocukların olduğunu duyuyoruz. Çocuklar neredeyse 24 saat boyunca hiçbir şey yemiyor. Hükümetin acilen bir şey yapması gerekiyor" dedi.
Yardım kuruluşları ayrıca, hemen hemen her gün dışarı çıkarak yemek yiyemedikleri için oyun alanlarında saklanan çocukları bulup karınlarını doyurduğunu da kaydetti. Pek çok yardımsever bu durumu 'yürek parçalayıcı' olarak tanımladı.
Bazı okullarda ise öğretmenler, çocuklar çok aç olduğu için konsantre olamayınca çareyi sınıfa tost makinesi koymakta buldu.
Ulusal Okul Müdürleri Birliği Başkanı Paul Gosling ise konuyla ilgili, "Hükümet, çocuklar sabahları ve aç ve üşümüş olduklarında okulların devreye girip yardım edeceğine güveniyor. Ancak tüm yükü bize yüklemek doğru değil" diyerek isyan etti.
Yetkililer, ailelerin taleplerini karşılamak için mücadele ettiklerini dile getirdi. Ayrıca ailelerin son zamanlarda aşırı korkmuş ve endişeli oldukları fark edildi.
Durum o kadar ciddi ki ilkokullarda dolaşarak yiyecek dağıtan bir yardım kuruluşu gün boyu aldığı binlerce yardım telefonuyla başa çıkamayıca web sitesinden telefon numarasını kaldırmak zorunda kaldı.
Yardım kuruluşundan bir yetkili durumu, "İnsanlara onlara yardım edemeyeceğimizi söylediğimizde çok sinirleniyoruz ve üzülüyoruz. Tüm Birleşik Krallık'ta tek bir aç çocuk bile olmamalı. Bu çok yanlış" sözleriyle özetledi.
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