İngiltere’den sonra Fransa’daki öğrencileri de gıda krizi vurdu! Aşevlerinin önünde dev kuyruklar

Emy ve Anna, ebeveynlerinin yardımlarına rağmen, Paris'teki hayatın herhangi bir hobi edinmek için pahalı olduğuna işaret ederek, Linkee'nin yardımlarını "elzem" olarak niteledi.

Adrien ise "Her kuruşu saymalıyız, herhangi bir masrafı bir deftere not almalıyız, yoksa ayın 15'inden itibaren yiyecek bir şeyimiz yok." diyerek, Parisli öğrenciler için "hayati" olarak nitelediği bu dağıtımın girişimcilerine teşekkür etti. Yardım almaya ilk geldiğinde utandığını dile getiren Adrien, "Sokakta yaşamıyorum ve benden daha zor durumda olan insanlar var ancak bu yardıma gerçekten ihtiyacım var." ifadesini kullandı.