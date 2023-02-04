Fransa genelinde 42 bini çocuk 300 bin kişi sokaklarda yaşıyor! Fransa’daki Türklerden evsizlere yardım eli

Bizim eski kız futbol takımından kalan bütün oyuncular (ile birlikte) bir dernek kurduk. İki senedir o dernek adına para topluyoruz, yemekler yapıyoruz, her tarafa başvuruyoruz. Ondan dolayı burada gördüğünüz (gönünllülerin) yüzde 90'ı futbolcu. Erkek ya da kız futbolcu. İnsanlar bizi internette, Facebook'ta görüp bize yardım ediyorlar. Bu da bizim bir müşterimizin hediyesi. Şimdi bunu paketli olarak veriyorlar. Açıyorsun 6 saat sıcak kalıyor. Bizim burada dışarıda dolaşırken çorabın içine atıyorsun.