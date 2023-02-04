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Fransa genelinde 42 bini çocuk 300 bin kişi sokaklarda yaşıyor! Fransa’daki Türklerden evsizlere yardım eli

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Fransa genelinde 42 bini çocuk 300 bin kişi sokaklarda yaşıyor! Fransa’daki Türklerden evsizlere yardım eli

Fransa genelinde 300 bin kişi sokaklarda yaşıyor. Üstelik onların arasında binlerce çocuk da var. Kimi bir köprü altında kimi ise bir binanın girişinde hayata tutunmaya çalışıyor. Aralarında Türklerin de olduğu gönüllüler ise onlar için adeta yardım seferberliği başlatmış durumda. A Haber muhabiri Ömer Aydın yaşananları ekrana taşıdı.

Fransa'da resmi rakamlara göre yüz binlerce kişi sokaklarda yaşıyor. UNICEF'in son raporuna göre ülkede sokakta uyuyan çocuk sayısı ise 42 bin...

Avrupa'nın en modern kentlerinden biri olan Strasbourg'da evsizler akşam karanlığıyla birlikte ortaya çıkıyor. Gündüzleri kalabalıkta fark edilmeyen evsizler, akşam saatlerinde sıcak bir kuytu, bir köprü altı veya bir binanın girişinde uyuyabilmek için çaba gösteriyor.

Sokakta yaşayanlar için önce yiyecek bir şeyler bulmak, daha sonra da geceyi güvenli bir şekilde geçirmek en önemli iki sorun. Yardımseverler Hakan Arslan ve arkadaşları ise, kurdukları bir dernek ile sokakta yaşayanlara gıda ve kıyafet yardımında bulunuyor.

Her pazartesi, Strasbourg sokaklarına dağılan gönüllüler, Renkli vitrinlerin arkasında aç ve açıkta bekleyen evsizlere umut oluyor. Şimdiki imkanlarla sadece şehrin turistik merkezindeki evsizlere dağıtım yapan gönüllülerin hedefi, tüm mahallelere ulaşabilmek.

Sayıları 20'yi geçen gönüllüler marketlerin, fırınların ve şirketlerin bağışlarından oluşturdukları gıda ve kıyafet paketlerini hazırlayarak dağıtım için yola çıkıyorlar. Genç kızlar ve ailelerinin hazırladıkları çorba, çay ve kahve gibi sıcak içecekler de dağıtım sırasında evsizlere sunuluyor. Eksi 10'a kadar düşen soğuklarda bir akşam vakti sıcak bir çorba veya kahveyle karşılaşan evsizlerin ise kısa süreliğine de olsa yüzü gülüyor.

Hakan Arslan isimli Türk gönüllü:

Bunların hepsi dışarıda yaşıyor ama bizim buraya geldiğimizi hepsi bilir o yüzden iki senedir saat 8'de hepsi burada toplanır. Bir saat olsa bile bekliyorlar çünkü sıcak yemek, çay, kahve, ekmek arası. İnsanların eğer özel siparişi varsa ayakkabı, mont, yorgan ne isterlerse bunları hazırlayıp haftadan haftaya getiriyoruz. Katkımız küçük ama iki senedir her pazartesi akşamı yapıyoruz.

Strasbourg'un iç bölgesinden bu akşam ortalama 32 kişiye yemek dağıttık. Şimdi yol üstünde 40 kişi daha var, onlara da dağıtacağız ama bizim yolumuzu biliyorlar. Biz onların yerini biliyoruz ona göre onların yanına gidiyoruz. Bu soğuk havada bir katkımız olsun diye bu sıcak şeyleri dağıtıyoruz. Köprü altında olur, dükkan önünde olur. Nereden sıcak hava çıkıyorsa o tarafta yatıyorlar.

Bizim eski kız futbol takımından kalan bütün oyuncular (ile birlikte) bir dernek kurduk. İki senedir o dernek adına para topluyoruz, yemekler yapıyoruz, her tarafa başvuruyoruz. Ondan dolayı burada gördüğünüz (gönünllülerin) yüzde 90'ı futbolcu. Erkek ya da kız futbolcu. İnsanlar bizi internette, Facebook'ta görüp bize yardım ediyorlar. Bu da bizim bir müşterimizin hediyesi. Şimdi bunu paketli olarak veriyorlar. Açıyorsun 6 saat sıcak kalıyor. Bizim burada dışarıda dolaşırken çorabın içine atıyorsun.

Kadın gönüllünün söyledikleri:

Sokakta yaşayan kişilere sıcak yemekler, çay, kahve, sandviç dağıtıyoruz ve bunu sadece gönüllü olan arkadaşlarımızla yapıyoruz. Herkesi birazcık olsun mutlu etmeyi amaçlıyoruz. Maalesef dışarıda yaşayanların sayısı gittikçe artıyor.

Evsizlerin etnik kökeni, inancı, dili bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece kim olursa olsunlar sokakta kalan bu kişilere yardım ediyoruz. Hepimizin bir işi, ailesi, hayatı, farklı meşguliyetleri var ama haftada bir günü onlara ayırıyoruz.

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Fransa’daki Türklerden evsizlere yardım eli FRANSA'DAKİ TÜRKLERDEN EVSİZLERE YARDIM ELİ

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