16 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da flaş grev kararı! İşçiler elektrik üretimini kısıtladı

Fransa'da flaş grev kararı! İşçiler elektrik üretimini kısıtladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
ABONE OL
Fransa’da flaş grev kararı! İşçiler elektrik üretimini kısıtladı

Avrupa'yı saran ekonomi ve enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da grevler büyüyor. EDF şirketinin çalışanları Isere, Seine-Maritime, Drome, Manş ve Gravelines'deki nükleer santraller ile Martigues Termik Santrali'nde grev kararı aldı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna tepki olarak grev kararı alan enerji sektörü çalışanları elektrik üretimini azalttı.

Le Parisien'in haberine göre, ülkenin ana enerji sağlayıcısı olan EDF şirketinin çalışanları Isere, Seine-Maritime, Drome, Manş ve Gravelines'deki nükleer santraller ile Martigues Termik Santrali'nde grev kararı aldı.

Çalışanlar, bu enerji santrallerindeki elektrik üretimi dün geceden itibaren 3 bin megavattan fazla azalttı.

Kısılan bu miktar, 3 nükleer reaktörün elektrik üretimine denk geliyor.

ÜLKE GENELİNDE KİTLESEL GÖSTERİLER

Öte yandan Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere çok sayıda sendika ve bağlı çalışanlar ülke genelinde yüzbinlerce kişinin katılmasının beklendiği kitlesel protestoları başlattı.

Başkent Paris ile Lille, Rennes, Marsilya, Beziers, Montpellier, Saintes ve Perpignan kentleri dahil 100'den fazla noktada gösteriler düzenlenecek.

Enerji sektörü çalışanlarının yanı sıra demir yolu çalışanlarının grevde olması nedeniyle ulaşımda büyük aksamalar yaşanması bekleniyor.

Sendikalar, başkent Paris'teki gösterilere 500 bin kişinin katılımını hedefliyor.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana milyonlarca kişi birçok kez grev ve protestolar düzenledi.

Avrupa’da grev dalgası: İtalyanlar kontak kapattı AVRUPA'DA GREV DALGASI: İTALYANLAR KONTAK KAPATTI
Ekonomik kriz İspanya’da işçileri greve sürükledi! EKONOMİK KRİZ İSPANYA'DA İŞÇİLERİ GREVE SÜRÜKLEDİ!
Kocaeli’ndeki grev kararına Erdoğan’dan erteleme KOCAELİ'NDEKİ GREV KARARINA ERDOĞAN'DAN ERTELEME
Avrupa’da grev dalgası! AVRUPA'DA GREV DALGASI!
İspanya’da sağlık sistemi çöktü doktorlar grevde! İSPANYA'DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ DOKTORLAR GREVDE!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA