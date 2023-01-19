Paris ve Londra alev alev! Binlerce kişi protesto için sokaklara indi! Hedeflerinde emeklilik reformu ve maaş artışı var...
Fransa'da emeklilik yaşının 64'e çıkartılmasını içeren reforma karşı Paris başta olmak üzere Nice, Montpellier, Rennes, Toulouse, Nantes, Marsilya, Bordeaux gibi kentlerde gösteriler başladı. Fransızlar sokağa dökülürken hükümet aleyhine sloganlar atıp yeni reforumu protesto etti. Ouest-France gazetesi yaşanan olaylarla ilgili "Kara bir perşembe ilan edildi” manşetini attı. Diğer yandan İngiltere'de binlerce hemşire, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle iki günlük greve gitti. İşte detaylar...
Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı birçok sektör greve giderken ülke genelinde gösteriler düzenlenmeye başlandı.
Hükümetin emeklilik reformuna karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji, kamu çalışanları gibi sektörler grev kararı alırken başkent Paris ile Nice, Montpellier, Rennes, Toulouse, Nantes, Marsilya, Bordeaux gibi kentlerde gösteriler başladı.
HEDEFTE EMEKLİLİK YAŞI VAR
Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler Nation Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler "60 yaşında emeklilik", "Hayatını kazanmak için hayatını kaybetmek" yazılı pankartlar taşıdı.
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Jean-Luc Melenchon, Marsilya'da katıldığı gösteride basına yaptığı açıklamada, bu reformun manasız olduğunu savunarak, "Emeklilik sistemi açık vermiyor ve vermeyecek." dedi.
1 MİLYONDAN FAZLA KİŞi KATILACAK
En büyük işçi sendikası CGT'nin genel sekreteri Philippe Martinez ise ülke genelindeki gösterilere 1 milyondan fazla kişinin katılmasını beklediğini ifade ederek, "Hükümet (emeklilik) reformunun adaletli olduğunu düşünüyorsa referandum yapsın." ifadesini kullandı.
Öte yandan Le Parisien, Liberation, Ouest-France, L'Opinion, Paris-Normandie, L'Union, Aines Nouvelle gibi çok sayıda ulusal ve yerel gazete manşetlerine emeklilik reformu ve buna karşı düzenlenen grev ve gösterileri çıkardı.
KARA BİR PERŞEMBE BAHSİ
Ouest-France gazetesi "Emeklilik reformu : Kara bir perşembe ilan edildi" ve L'Union gazetesi, "Kara bir perşembenin bahsi" başlığına yer verdi. Aines Nouvelle ise "Sokaktaki emeklilik sistemi" başlığını manşete taşıdı. Öte yandan grev nedeniyle Eyfel Kulesi yerel saat ile 21.00'e kadar kapalı olacak.
EMEKLİLİK REFORMU
Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.
Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı grev ve protesto duyurusu yapmıştı.
İNGİLTERE'DE HEMŞİRELER GREVDE
İngiltere'de binlerce hemşire, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle iki günlük greve gitti.
Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasına bağlı hemşireler, 55 vakıf hastanesinde 2 gün sürecek iş bırakma eylemi başlattı.
RCN'den yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin resmi müzakerelere katılmayı reddettiği, dolayısıyla "grevlerin tercih edildiği" belirtildi.
RCN Sendikası Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen da konuya ilişkin, "Hemşireler grev yaptığı için insanlar ölmüyor. İnsanlar öldüğü için hemşireler grev yapıyor. NHS'de (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) durum bu kadar vahim. İngiltere Başbakanının, sistemin geleceği için bir mücadeleye öncülük etmesinin tam zamanı." açıklamasında bulundu.
İngiltere'deki hastanelerin yaklaşık dörtte birini etkilemesi tahmin edilen grevde, acil bakım ve kanser tedavisi hariç binlerce randevunun ertelenmesi öngörülüyor. RCN sendikası, 16 Ocak'ta, ay sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta tekrar grev yapılacağını bildirmişti.
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık 2022'de greve gitmişti.
RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi? 2022-2023 MEB TATİL TARİHLERİ
- Yarın karneler saat kaçta verilecek? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf karneler ne zaman dağıtılacak?
- Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? dvlottery.state.gov 2023 sonuç tarihi
- Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ
- EGM temizlik görevlisi alımında son günler! En az lise mezunu 25-40 yaş arası herkes başvurabilir! Son tarih ve şartlar...
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?
- Ayşe Pelin Üner kimdir, hangi bankada çalışıyor? Müşterilerini dolandıran Banka Müdürü tutuklandı mı? Uyuyan hesap nedir? Son durum
- SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi, kaç TL? 2023 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Branş, kadro dağılımı, şartlar...
- Kısmetse Olur 34.bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta?
- ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu
- DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları