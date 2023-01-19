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Paris ve Londra alev alev! Binlerce kişi protesto için sokaklara indi! Hedeflerinde emeklilik reformu ve maaş artışı var...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Paris ve Londra alev alev! Binlerce kişi protesto için sokaklara indi! Hedeflerinde emeklilik reformu ve maaş artışı var...

Fransa'da emeklilik yaşının 64'e çıkartılmasını içeren reforma karşı Paris başta olmak üzere Nice, Montpellier, Rennes, Toulouse, Nantes, Marsilya, Bordeaux gibi kentlerde gösteriler başladı. Fransızlar sokağa dökülürken hükümet aleyhine sloganlar atıp yeni reforumu protesto etti. Ouest-France gazetesi yaşanan olaylarla ilgili "Kara bir perşembe ilan edildi” manşetini attı. Diğer yandan İngiltere'de binlerce hemşire, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle iki günlük greve gitti. İşte detaylar...

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı birçok sektör greve giderken ülke genelinde gösteriler düzenlenmeye başlandı.

Hükümetin emeklilik reformuna karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji, kamu çalışanları gibi sektörler grev kararı alırken başkent Paris ile Nice, Montpellier, Rennes, Toulouse, Nantes, Marsilya, Bordeaux gibi kentlerde gösteriler başladı.

HEDEFTE EMEKLİLİK YAŞI VAR

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler Nation Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler "60 yaşında emeklilik", "Hayatını kazanmak için hayatını kaybetmek" yazılı pankartlar taşıdı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Jean-Luc Melenchon, Marsilya'da katıldığı gösteride basına yaptığı açıklamada, bu reformun manasız olduğunu savunarak, "Emeklilik sistemi açık vermiyor ve vermeyecek." dedi.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞi KATILACAK

En büyük işçi sendikası CGT'nin genel sekreteri Philippe Martinez ise ülke genelindeki gösterilere 1 milyondan fazla kişinin katılmasını beklediğini ifade ederek, "Hükümet (emeklilik) reformunun adaletli olduğunu düşünüyorsa referandum yapsın." ifadesini kullandı.

Öte yandan Le Parisien, Liberation, Ouest-France, L'Opinion, Paris-Normandie, L'Union, Aines Nouvelle gibi çok sayıda ulusal ve yerel gazete manşetlerine emeklilik reformu ve buna karşı düzenlenen grev ve gösterileri çıkardı.

KARA BİR PERŞEMBE BAHSİ

Ouest-France gazetesi "Emeklilik reformu : Kara bir perşembe ilan edildi" ve L'Union gazetesi, "Kara bir perşembenin bahsi" başlığına yer verdi. Aines Nouvelle ise "Sokaktaki emeklilik sistemi" başlığını manşete taşıdı. Öte yandan grev nedeniyle Eyfel Kulesi yerel saat ile 21.00'e kadar kapalı olacak.

EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı grev ve protesto duyurusu yapmıştı.

İNGİLTERE'DE HEMŞİRELER GREVDE

İngiltere'de binlerce hemşire, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle iki günlük greve gitti.

Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasına bağlı hemşireler, 55 vakıf hastanesinde 2 gün sürecek iş bırakma eylemi başlattı.

RCN'den yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin resmi müzakerelere katılmayı reddettiği, dolayısıyla "grevlerin tercih edildiği" belirtildi.

RCN Sendikası Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen da konuya ilişkin, "Hemşireler grev yaptığı için insanlar ölmüyor. İnsanlar öldüğü için hemşireler grev yapıyor. NHS'de (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) durum bu kadar vahim. İngiltere Başbakanının, sistemin geleceği için bir mücadeleye öncülük etmesinin tam zamanı." açıklamasında bulundu.

İngiltere'deki hastanelerin yaklaşık dörtte birini etkilemesi tahmin edilen grevde, acil bakım ve kanser tedavisi hariç binlerce randevunun ertelenmesi öngörülüyor. RCN sendikası, 16 Ocak'ta, ay sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta tekrar grev yapılacağını bildirmişti.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık 2022'de greve gitmişti.

RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

Paris ve Londra alev alev! PARİS VE LONDRA ALEV ALEV!
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