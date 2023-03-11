Fransa'da emeklilik reformuna karşı grev! "Hayatı durdurma" çağrısı yapıldı

Fransa'da emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı sendikalar, ülke genelinde "hayatı durdurma" çağrısı yaptı. Greve, şoförler, temizlik işçileri, rafineri çalışanları, demiryolu çalışanları ve öğretmenler gibi çok sayıda meslek kolu destek verdi.