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Almanya'da havalimanlarında grev: Uçuşlar iptal edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Almanya’da havalimanlarında grev: Uçuşlar iptal edildi

Son dakika haberleri... Almanya’da Berlin-Brandenburg, Hamburg, Hannover ve Bremen havalimanlarındaki çalışanların uyarı grevi yapması sebebiyle yüzlerce uçuş iptal oldu.

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