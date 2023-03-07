Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy ile üçlü zirve planlarını ABD ve AB engellemeye çalışıyor
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, ABD ve AB ülkelerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rus Sputnik ajansına konuştu. Erhan, ABD ve İngiltere'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyledi.
Erhan, "ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesini, ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar. Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar" dedi.
MOSKOVA'DA ÜÇLÜ ZİRVE İDDİASI
Putin ve Zelenskiy ile diyaloğu bulunan tek liderin Erdoğan olduğuna dikkat çeken Erhan, Cumhurbaşkanı'nın iki ismi bir araya getirecek metotları bulacak güçte olduğunu, önemli olanın ortak fotoğraf değil, somut sonuçlar elde edilmesi olduğunu kaydetti.
Erhan'a göre ilk somut sonuçlar, ateşkesin sağlanması ve belki diplomatik pazarlığın ardından uzlaşmaya varılması olacak.
Öte yandan Rus basınındaki bir diğer haberde ise Türkiye - Rusya - Suriye ilişkilerine yer verildi.
Rus basını, Şam rejimi lider Beşar Esad'ın mart ortasında resmi bir ziyaret için Moskova'ya gideceğini yazdı. Vedomosti gazetesi Esad'ın Vladimir Putin'le görüşme ihtimalinin bulunduğunu aktardı.
Habere göre görüşmede gündem maddelerinden biri de Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci olacak. Bazı gözlemciler Esad'ın Moskova ziyaretinin Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla üçlü bir zirveye dönüşme ihtimalinin bulunduğunu iddia etti.
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Erhan ise 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerden önce Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.
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