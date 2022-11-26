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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Türkiye'ye övgü: Tahıl anlaşmasında rolünden memnunuz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten Türkiye’ye övgü: Tahıl anlaşmasında rolünden memnunuz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasındaki rolünden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kısa süre önceki ziyaretinde Ukrayna limanlarından "savunmasız acil ihtiyaç sahiplerine" yiyecek, tahıl ve gübre alan gemileri gördüğünü söyledi.

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