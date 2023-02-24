Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 1. yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.