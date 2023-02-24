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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

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Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 1. yıldönümünde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 1. yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

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