Deprem ve tsunami aynı anda vurdu! Eşi benzeri yok: Dehşete düşüren rakamlar

Tohoku bölgesinde 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen tsunami nedeniyle 20 bin kişi hayatını kaybetti ve 70 milyon metreküpün üzerinde enkaz ortaya çıktı. Söz konusu deprem, 360 milyar dolarlık ekonomik hasarla dünyada en yüksek maliyetli deprem oldu.

Sigorta Bilgi Enstitüsü verilerine göre, yol açtığı ekonomik kaybın 47 milyar doları sigorta tarafından karşılanan Tohoku depremi, dünya tarihindeki en yüksek sigortalı deprem olarak kayıtlara geçti.

Japonya'da 1995'te meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki Büyük Hanşin depremi 6 bin 400'ün üzerinde can kaybına yol açarken, depremin ekonomik maliyeti 200 milyar dolar olarak hesaplandı.