Son dakika: Başkan Erdoğan’dan TRT World Forum’da önemli açıklamalar | Tahıl koridoru mesajı: Pazar günü Putin ile görüşeceğim

TÜRKİYE DİZİ İHRACATINDA DÜNYADA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Son yıllarda yayıncılık konusunda da çok ciddi mesafe aldık. Televizyon seyircilerinin en çok rağbet gösterdiği programların başında artık TRT'nin yapımları geliyor. Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz bugün dünya çapında dizi, belgesel programlarına imza atıyor. İstanbul ev sahipliği yaptığı Film ve dizilerle de küresel bir çekim merkezine gelmiştir. Türkiye dizi ihracatında dünyada ikinci sıraya yükselmiştir. Türk dizileri Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Bu gelişme turizm rakamlarını da olumlu etkiliyor. Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.

Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğu gerçeğine her yurtdışı ziyaretimizde bir kez daha şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın yayıncılık ayağını sizlerle birlikte inşa edecek, TRT'yi daha da küreselbir marka haline dönüştüreceğiz.