Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar | Tahıl koridoru mesajı: Pazar günü Putin ile görüşeceğim
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul'da bir otelde düzenlenen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Tahıl koridoru anlaşmasına değinen Başkan Erdoğan, "Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmek olacak." dedi. ABD'ye F-16 konusunda eleştiren Erdoğan, "Yunanistan adalarını silahlarla dolduruyorsunuz." dedi. Avrupa'ya terörle mücadele konusunda tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli açık destek veren bir Avrupa ile ortak gelecek hayli kurmamızın zor olduğu açıktır. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul'da bir otelde düzenlenen TRT World Forum'a katıldı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Dünyanın 34 farklı ülkesinden güzel İstanbulumuza hoş geldiniz. 6.'ncısı tertiplenen formu küresel çapta insani, diplomatik etkileşim için önemli bir platform haline geldiğini görüyoruz. Burada yapılan tartışmalar ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan biz siyasetçiler içinde gerçekten ufuk açıcı oluyor.
TÜRKİYE DİZİ İHRACATINDA DÜNYADA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Son yıllarda yayıncılık konusunda da çok ciddi mesafe aldık. Televizyon seyircilerinin en çok rağbet gösterdiği programların başında artık TRT'nin yapımları geliyor. Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz bugün dünya çapında dizi, belgesel programlarına imza atıyor. İstanbul ev sahipliği yaptığı Film ve dizilerle de küresel bir çekim merkezine gelmiştir. Türkiye dizi ihracatında dünyada ikinci sıraya yükselmiştir. Türk dizileri Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Bu gelişme turizm rakamlarını da olumlu etkiliyor. Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.
Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğu gerçeğine her yurtdışı ziyaretimizde bir kez daha şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın yayıncılık ayağını sizlerle birlikte inşa edecek, TRT'yi daha da küreselbir marka haline dönüştüreceğiz.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: ESİR TAKASI ÜLKEMİZİN ARABULUCULUĞUNDA GERÇEKLEŞTİ
İnsanlığın ortak geleceğini selameti için herkes elini talşın altına koymak mecburiyetindedir. Biz bölgesel meselelerde üzerimize düşen sorumluluğu samimi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Salgın sürecinde ortaya çıkan manzara insanlık için hiç de umut verici olmamıştır. Rusya - Ukrayna savaşı yol açtığı ağır can kayıplarının yanında bölge ve dünya için çok ciddi insani, ekonomik, politik maliyetler oluşturdu. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz ilkesiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti.
TAHIL ZİRVESİ: PAZAR GÜNÜ ZELENSKIY VE PUTİN'LE GÖRÜŞECEĞİM
Krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak, yine sayın Zelenskiy ile görüşmem olacak. İstiyoruz ki az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan, tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Tahıl koridorundaki krizin aşılması ülkemizin girişimleri sayesinde olabilir. Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor.
AVRUPA'YA TERÖR TEPKİSİ: BİZE KALKIP KİMSE HESAP SORAMAZ
Son dönemde yaşanan krizler, Avrupa'nın üzerine ina edilen refah mimarisinin ne kadar kırılgan olduğunu göstermiştir. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli açık destek veren bir Avrupa ile ortak gelecek hayli kurmamızın zor olduğu açıktır. Bize uygulanan örtülü ambargoları saymıyorum bile. Biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tercihimizi Avrupa ile yol yürümekten yana kullanmış bir ülkeyiz. Yaptığımız onca fedakarlığa rağmen birliğimizi tehdit eden terör örgütleri ile mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce TIR silah, mühimmat Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiiştir. Gönderen ülke NATO'da beraber olduğumuz ülke. Yok diyor böyle bir şey. Video yayınlarını kendilerine gösteriyoruz. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz. DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. Benim diyen ülkeler acaba DEAŞ'la herhangi bir mücadele veriyor mu? Hayır. Bunlarla mücadeleyi veren ülke biziz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları yürütecek kararlılığıa sahip olduğumuzu herkese gösterdik.
ABD'YE F-16 ÇIKIŞI: YUNANİSTAN'IN ADALARINI SİLAHLA DONATIYORSUZ
Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun, biz hala F-16 meselesini parasını verdiğimiz halde sizinle çözemedik.
Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla takip eden değil takip edilen ülke konumumuzu daha da pekiştireceğiz. Türkiye olarak her hal ve şart altında adaleti ve vicdanı temsil etmekte ısrarcı olacağız.
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