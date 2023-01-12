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Başkan Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile görüşecek: Gündem insani koridorun açılması

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Başkan Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile görüşecek: Gündem insani koridorun açılması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'İnsani koridorun açılması' konusunda görüşme yapacağını duyurdu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Başkan Erdoğan'ın bugün veya yarın Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

ANA GÜNDEM: İNSANİ KORİDORUN AÇILMASI

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İnsani koridorunun açılması için çaba istiyoruz' diye Sayın Cumhurbaşkanımıza teklifte bulundum. Kendisi bunu memnuniyet ile karşıladı. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde gerekli çalışmaları başlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu anlamda görüşme yapacağını ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE İKİ LİDERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan, Putin ile görüşmede, Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etmişti.

Erdoğan ve Zelenskiy ile görüşmesinde ise, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alınmıştı.

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