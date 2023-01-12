Başkan Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile görüşecek: Gündem insani koridorun açılması

ANA GÜNDEM: İNSANİ KORİDORUN AÇILMASI

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İnsani koridorunun açılması için çaba istiyoruz' diye Sayın Cumhurbaşkanımıza teklifte bulundum. Kendisi bunu memnuniyet ile karşıladı. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde gerekli çalışmaları başlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu anlamda görüşme yapacağını ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.