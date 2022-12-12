Rusya’dan tahıl koridoru hakkında flaş Türkiye açıklaması! Önemli rol oynuyor

Verşinin, bu anlaşma kapsamında Ukrayna'dan çıkarılan tahılın yoksul ülkelere gitmediğini söyleyerek "Tahıl yeterince gelişmiş, varlıklı ülkelere gidiyor. Bu anlaşma, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki en yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak için yapılmıştı. Maalesef veriler, tahılın büyük kısmının bu ülkelere gittiğini doğrulamıyor. Bu noktada düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Söz konusu anlaşmanın paket halinde imzalandığını anımsatan Verşinin, Rus tahıl ve gübrelerinin sevkiyatıyla ilgili kısmın uygulanmadığına işaret ederek "Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşmanın ikinci kısmının uygulanmasında ilerlemelerin sağlanması gerekiyor. Bu kısım, Rusya'dan tarım ürünleri ile gübrelere erişimin sağlanmasını öngörüyor. Şimdilik bu konuda önemli sonuçlar elde etmedik." diye konuştu.