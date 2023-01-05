Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes! Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşmesi sonrası karar
Kremlin’den yapılan açıklamada “6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edilecek” denildi. Ateşkes 6 Ocak saat 12.00'dan 7 Ocak 00.00'a kadar sürecek. Ateşkesin Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi ardından alınması da büyük bir önem arz ediyor. Peki, kalıcı bir ateşkes olur mu? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ateşkes kararını A Haber'de yorumladı. İşte detaylar...
Kremlin'den yapılan açıklamada "6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edilecek" denildi.
Ateşkesin Ortodokslar için kutsal olan Noel sebebiyle alındığı bildirildi.
Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.
PUTIN'DEN TALİMAT
Ateşkes 6 Ocak saat 12.00'dan 7 Ocak 00.00'a kadar sürecek.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ BAŞARISI
Ateşkesin Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi ardından alınması da büyük bir önem arz ediyor.
KALICI ATEŞKES OUR MU?
Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ateşkes kararını A Haber'de yorumladı.
ABD ve Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahlara ve para yardımına dikkat çeken Tokmakoğlu, "Kalıcı bir ateşkese işaret etmez alınan karar" dedi.
İlk kez genel bir ateşkes olacağına da değinen Tokmakoğlu, "Alınan bu kararla getirileri ve götürüleri göreceğiz" şeklinde konuştu.
Tokmakoğlu, "Şimdi somut adımlardan bir tanesi ateşkesi kısa bir süre de olsa taraflara kolaylaştırıcı olmasının altı çizilecektir." ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!
- Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis'e gelecek mi? SON DURUM!
- 3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?
- EYT'li maaşlarında sır perdesi kalktı! 5'li kazançla düğün bayram edilecek! EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak? 10 bin lira maaş!
- XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler? Covid-19'un en yeni varyantı ABD'de hızla yayılıyor! Covid XBB 1.5 Türkiye'de görüldü mü?
- 3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? OCAK ZAMMI sonrası 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Emekli ve memur maaşları...
- Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- EYT Meclis'e ne zaman sunulacak? 2023 Ocak TBMM takvimi: EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
- 15 Tatil ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2022-2023 tatil takvimi
- Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi!
- 7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? 7. Yargı Paketi'nde maddeleri neler, hangi maddeleri içeriyor?
- SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti 2023 netleşti! Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu?