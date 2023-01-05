Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes! Başkan Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy ile görüşmesi sonrası karar

ABD ve Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahlara ve para yardımına dikkat çeken Tokmakoğlu, "Kalıcı bir ateşkese işaret etmez alınan karar" dedi.

İlk kez genel bir ateşkes olacağına da değinen Tokmakoğlu, "Alınan bu kararla getirileri ve götürüleri göreceğiz" şeklinde konuştu.

Tokmakoğlu, "Şimdi somut adımlardan bir tanesi ateşkesi kısa bir süre de olsa taraflara kolaylaştırıcı olmasının altı çizilecektir." ifadelerine yer verdi.