Tahıl koridoru ile gıda krizinden kurtulan Batı petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye’yi hedef aldı

İNGİLTERE: YAKIN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

İngiltere Hazinesi'nin Londra, ABD ve AB'nin çözüme varmak üzere Türk makamlarıyla yakın bir şekilde çalıştığını söylediği aktarıldı.

Londra'dan yapılan açıklamada, "Çevre, sağlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle gemilerin İstanbul Boğazı'na girişinin engellenmesi için hiçbir neden yoktur." tezi öne sürüldü.









