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Tahıl koridoru ile gıda krizinden kurtulan Batı petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi hedef aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Tahıl koridoru ile gıda krizinden kurtulan Batı petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye’yi hedef aldı

Tahıl koridorunun mimarı Türkiye'nin çabalarıyla gıda krizi yaşamaktan kurtulan batılı ülkeler, boğazlarda oluşan gemi kuyruğu nedeniyle Ankara'yı suçladı. Boğazlarda oluşan gemi kuyruğu İngiliz basınında gündem olurken, "Batılı yetkililer, Türkiye'yi sorumlu tutuyor" denildi. Haber MerkeziTürkiye meşru hakları çerçevesinde, güvenlik amacıyla boğazlardan geçecek gemilerin sigortalı olup olmadığıyla ilgili belge istiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamaya başladı.

Petrol taşıyan tankerler, fiyat sınırlaması sonrası Türkiye açıklarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

TÜRK MAKAMLARININ SİGORTA BELGESİ TALEBİ

İlgili Türk makamları, boğazlardan geçen gemilerin tamamen sigortalı olup olmadığına dair kanıt talep ediyor.

Financial Times gazetesi, Batılı yetkililerin petrol arzından yaşanan kesintiden Türkiye'yi sorumlu tuttuğunu yazdı.

22 TANKERİN GEÇİŞİ DURDURULDU:TÜRKİYE'Yİ SORUMLU TUTUYORLAR

Ankara'da sigortayla ilgili endişeler nedeniyle en az 22 ham petrol tankerinin ülke sularından geçişinin durdurulduğu belirtildi.

Haberde, "Batılı yetkililer, Karadeniz'den ham petrol sevkiyatının aksamasından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Türk Boğazları'ndaki trafiği engellemek için hiçbir neden olmadığını söylüyorlar." denildi.

SİGORTASIZ GEMİLER RİSK OLUŞTURUYOR

Türkiye'nin ise tavan fiyat uygulaması sonrası sigortasız gemilerin riskleri artırdığını dile getirdiğine dikkat çekildi.

Aynı haberde, "Türk Boğazları'ndan geçen tüm ham petrol tankerlerinin petrol sızıntısı ve çarpışma gibi olayları kapsayan geçerli sigortaları olduğunu kanıtlaması isteniyor." notu paylaşıldı.

ABD İLE TÜRK MAKAMLARI ARASINDA GÖRÜŞME

Bir taraftan tavan fiyat mekanizmasını savunan Batı, diğer taraftan artan yakıt fiyatlarına bağlı enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor.

ABD Hazinesi, Türk yetkililerle yapılan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Deniz yoluyla taşınan petrolün Türk Boğazları'ndan geçmesine izin verecek bir uyum rejimi oluşturarak küresel enerji piyasalarını iyi tedarik edilmiş durumda tutmaya yönelik ortak çıkarların altını çizildi." denildi.

İNGİLTERE: YAKIN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

İngiltere Hazinesi'nin Londra, ABD ve AB'nin çözüme varmak üzere Türk makamlarıyla yakın bir şekilde çalıştığını söylediği aktarıldı.

Londra'dan yapılan açıklamada, "Çevre, sağlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle gemilerin İstanbul Boğazı'na girişinin engellenmesi için hiçbir neden yoktur." tezi öne sürüldü.





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