Asrın felaketinde dünya da tek yürek! Japonya ve Rusya’dan yardım eli!

36 kişiden oluşan sağlık ekibinin de bölgeye gideceğini kaydeden Kazuhiro, "Bundan sonra gelecek ekiple beraber toplamda 75 kişi gelmiş olacak. Ayrıca diğer sevkiyatlarla birlikte toplamda 25 tonluk ekipman ve yardım malzemesi ulaştırılmış olacak. Bugün sabah Ankara Esenboğa Havalimanı'na yardım malzemesi taşıyan başka bir Japon uçağı indi. İçerisinde çadır, uyku tulumu ve battaniye gibi 15 bin kişilik malzeme var. Bu malzemeler Kahramanmaraş ve Hatay'a gönderilecek. Deprem meydana geldikten hemen sonra arama-kurtarma ekibimiz bölgeye geldi. Şu an enkaz bölgelerinde 73 kişilik Japon ekip faaliyet gösteriyor. Ayrıca Japon hükümeti olarak finansal ve insani yardımda bulunuyoruz. Bu yardımlar, bölgedeki ihtiyaçlara göre devam edecek. Japonya'da gelen malzemelerin zor durumda kalan Türk dostlarımıza yardımcı olmasını diliyorum" dedi.