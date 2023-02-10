Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye ’deprem’ desteği: 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacak

"HIZLI BİR DEĞERLENDİRME HAZIRLIYORUZ"

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, yıkıcı depremler sonucu uğranan büyük kayıp için Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Malpass, "Banka olarak acil yardıma ek olarak sahadaki acil ve büyük ihtiyaçlar için hızlı bir değerlendirme hazırlıyoruz. Bu değerlendirme, biz ihtiyaçları desteklemek için operasyonlar hazırlarken, ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için öncelikli alanları belirleyecektir." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de "Türkiye'nin acil ve gelecekteki ihtiyaçları çok büyük ve ihtiyaçlar yardımdan yeniden inşaya kadar tüm yelpazeyi kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.