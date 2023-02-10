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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 'deprem' desteği: 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye ’deprem’ desteği: 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacak

Dünya Bankası, "asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu. Bankanın açıklamasında, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı aktarıldı. Bankanın açıklamasında, yardımın belediye düzeyinde temel altyapının yeniden inşası için kullanılacağı bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi.

1 MİLYAR 780 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

Açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

1 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK DA HAZIRLANIYOR

Bankanın açıklamasında, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı aktarıldı.

"TEMEL ALTYAPININ YENİDEN İNŞASI İÇİN KULLANILACAK"

Türkiye'deki 2 mevcut proje kapsamında yer alan Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale Bileşenleri (CERC) yoluyla ilk aşamada 780 milyon dolar tutarında yardım sağlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu projelerin Türkiye Deprem, Taşkın ve Orman Yangınları Acil Durum Yeniden İnşa Projesi (TEFWER) ve İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale Bileşenleri'nin faydalanıcı ülkelerin acil durum müdahaleleri için ihtiyaç duydukları proje fonlarına, şu anda Türkiye'de olduğu gibi ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde erişebilmelerine olanak tanıdığı ifade edildi.

Bankanın açıklamasında, yardımın belediye düzeyinde temel altyapının yeniden inşası için kullanılacağı bildirildi.

"HIZLI BİR DEĞERLENDİRME HAZIRLIYORUZ"

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, yıkıcı depremler sonucu uğranan büyük kayıp için Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Malpass, "Banka olarak acil yardıma ek olarak sahadaki acil ve büyük ihtiyaçlar için hızlı bir değerlendirme hazırlıyoruz. Bu değerlendirme, biz ihtiyaçları desteklemek için operasyonlar hazırlarken, ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için öncelikli alanları belirleyecektir." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de "Türkiye'nin acil ve gelecekteki ihtiyaçları çok büyük ve ihtiyaçlar yardımdan yeniden inşaya kadar tüm yelpazeyi kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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