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Depremzedeler için toplanan yardımları yaktılar! Avrupa ülkesinde büyük skandal! Bölge polisinden açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Depremzedeler için toplanan yardımları yaktılar! Avrupa ülkesinde büyük skandal! Bölge polisinden açıklama

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Almanya'nın Kuzey Ren Vesfalya eyaletinde toplanan yardımlar kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Diğer yandan bölge polisi saldırganların ateşe Türk bayrağını da attığını belirtti. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin büyük bir yıkıma yol açmasının ardından birçok ülkede Türkiye için yardım kampanyaları başlatıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Marl kentindeki Lenkerbeck semtinde Türkiye'deki deprem felaketinin ardından depremzedeler için toplanan yardımlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Yerel saatle 01.00 sıralarında meydana gelen çirkin saldırı hakkında soruşturma başlatılırken, çıkan yangın 30 itfaiye eri tarafından 2 saatlik müdahale sonunda söndürüldü.

DEPREMZEDELERİN YARDIMLARINI YAKTILAR

Depremzedeler için toplanan yardımların tamamı kül oldu.

Kundaklama sonucu deprem yardımlarının toplandığı süpermarkette zarar görürken, yardımların bulunduğu yerde asılı bulunan Türk bayrağının ateşe atılması saldırının ırkçı bir saldırı olabileceğini gündeme getirdi.

TÜRK BAYRAĞINI DA ATEŞE ATTILAR

Recklinghausen Polis Sözcüsü Michael Lesch yaptığı açıklamada, "Şu anda yangının nedeni hakkında bir şey söyleyemeyiz. Güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler inceleniyor. Görüntülerde iki kişinin bir Türk bayrağını nasıl indirip ateşe attığını görebiliyoruz. Güvenlik kameralarından alınan videolar değerlendiriliyor" dedi.

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