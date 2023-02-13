Depremzedeler için toplanan yardımları yaktılar! Avrupa ülkesinde büyük skandal! Bölge polisinden açıklama

DEPREMZEDELERİN YARDIMLARINI YAKTILAR

Depremzedeler için toplanan yardımların tamamı kül oldu.

Kundaklama sonucu deprem yardımlarının toplandığı süpermarkette zarar görürken, yardımların bulunduğu yerde asılı bulunan Türk bayrağının ateşe atılması saldırının ırkçı bir saldırı olabileceğini gündeme getirdi.

TÜRK BAYRAĞINI DA ATEŞE ATTILAR

Recklinghausen Polis Sözcüsü Michael Lesch yaptığı açıklamada, "Şu anda yangının nedeni hakkında bir şey söyleyemeyiz. Güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler inceleniyor. Görüntülerde iki kişinin bir Türk bayrağını nasıl indirip ateşe attığını görebiliyoruz. Güvenlik kameralarından alınan videolar değerlendiriliyor" dedi.