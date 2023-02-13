Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’dan Türkiye için flaş talimat: Mevcut Tüm kaynakları seferber edin

Lee, "Yoon, 'kanla pekiştirilmiş müttefik ve kardeş millet' olarak Güney Kore'nin, Türkiye'nin depremin ardından toparlanmasına yardım etmek için herkesten daha istekli olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin şu an en çok ihtiyacı olan şeylerin çadır, ilaç, tıbbi malzeme ve elektrik ekipmanı olduğunu kaydeden Yoon, dışişleri, savunma, sanayi bakanlıkları da dahil tüm bakanlıklara mevcut tüm kaynaklarını seferber etmelerini ve en yüksek sayıda yardım malzemesi sağlamalarını ve önlemlere ilişkin Türk tarafıyla hızlı bir şekilde görüşmelerini istediğini belirtti." ifadelerini kullandı.