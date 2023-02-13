13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Asrın felaketinde dünya tek yürek oldu! İspanyol ekiplerden duygulandıran hareket

Asrın felaketinde dünya tek yürek oldu! İspanyol ekiplerden duygulandıran hareket

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
ABONE OL
Asrın felaketinde dünya tek yürek oldu! İspanyol ekiplerden duygulandıran hareket

Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Dünyanın dörtbir yanından ülkeler Türkiye’deki deprem bölgesi için harekete geçti. O ülkelerden biri olan İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı arama kurtarma ekipleri hem sahada destek oldu hem de hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Öte yandan afet bölgelerinde görevlerini tamamlayan İspanya'nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), ekipleri ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na gitti. Orada çiçeklerle uğurlanan ekip, "Bizde ömür boyu etkisi kalacak bir görevi geride bıraktık. Güle güle Türkiye” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkeye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı ekipler, bir yandan yıkılan binalardaki çalışmalara destek verirken, diğer yandan da manevi destek sağlıyor.

Hastanede tedavi gören depremzedeleri tedavi eden İspanyol ekipler, hastalarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"DAYAN TÜRKİYE"

UME'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Leyla'nın bizden tüm İspanyollara göndermemizi istediği bir kucaklamadan daha büyük bir ödül olamaz. Dayan Türkiye" ifadeleri yer aldı.

ÇİEÇEKLERLE UĞURLANDI

Türkiye, 6 Şubat günü tarihinin en büyük felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen art arda depremler, koca bir bölgeyi yerle bir etti.30 bini aşkın vatandaş enkaz altında can verirken, bölgede seferberlik başladı.Depremden etkilenen 10 ilde de hayat adeta durdu.

Tüm dünya çapında yankı uyandıran deprem sonrasında, farklı ülkelerden birçok arama-kurtarma ekibi yola çıktı.

Dünyanın farklı noktalarından Türkiye'ye gelen ekipler, enkaz altında bir cana ulaşma umuduyla çalışmalarına başladı.

"BİZDE ÖMÜR BOYU ETKİSİ KALACAK BİR GÖREVİ GERİDE BIRAKTIK"

İspanya'nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), çalışmaları sonrasında ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Ekip, havalimanından güllerle uğurlandı.

Türkiye'ye sosyal medya hesabından Türkçe "Güle güle Türkiye" mesajıyla veda eden İspanyol ekip, "İspanya'ya gitmek üzere havalanmaya hazırız. Bizde ömür boyu etkisi kalacak bir görevi geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

"EMİNİM BENZER BİR FELAKET BURADA OLSA TÜRKLER BİZE YARDIMA GELİRDİ"

Öte yandan, İspanya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına destek için bölgede kurulmak üzere sahra hastanesi gönderdi.

Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri hava üssünden kalkan uçak ile ilgili basın toplantısı düzenleyen İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanya olarak, Türkiye ve Suriye'nin depremin etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

"İspanya, Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısına en hızlı cevap veren ülkelerden biri oldu." diyen Albares, "Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile ilk günden beri telefonda konuşup, karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bugün Madrid'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde taziye defterini imzalamaya gittikten sonra da telefonla görüştüm. Her türlü yardıma hazır olduğumuzu biliyor." şeklinde konuştu.

Albares, şu anda önceliğin deprem bölgesine insani yardım ulaştırmak ve yaraları sarmak olduğunu, durum biraz düzeldikten sonra Türkiye'ye gitmeyi, deprem bölgesini ziyaret etmeyi arzu ettiğini ifade etti.

İspanya’dan Türkiye’ye sahra hastanesi desteği İSPANYA'DAN TÜRKİYE'YE SAHRA HASTANESİ DESTEĞİ
Deprem bölgesine yardım seferberliği! DEPREM BÖLGESİNE YARDIM SEFERBERLİĞİ!
Dünyadan Türkiye’ye yardım toplanıyor DÜNYADAN TÜRKİYE'YE YARDIM TOPLANIYOR
Sağlıkçılar ve arama kurtarma ekipleri akın etti SAĞLIKÇILAR VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ AKIN ETTİ
Seninleyim Türkiye’m kampanyası başlatıldı! "SENİNLEYİM TÜRKİYE'M" KAMPANYASI BAŞLATILDI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA