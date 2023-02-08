Türkiye’de deprem fırtınası: Beklenmedik büyük bir deprem! Uzmanlar açıkladı: Japonya’daki depremlerle Türkiye’deki depremler aynı değil

Mai, "Çok büyük depremlere yol açtı, buradaki bölgede çok büyük bir deprem olması bekleniyor. Türkiye'nin buna hazırlanması gerekiyor. Türkiye'de eşi benzeri yok kesinlikle, bunu söyleyebilirim. Çok yıkıcı başka depremleri de gördük dünyada. Tabii ki hepimiz 2011'deki Japonya depremini hatırlıyoruz. Her 10 yılda bir böyle bir felaket görüyoruz ne yazık ki." ifadelerini kullandı.

"JAPONYA'DAKİ DEPREMLER GENELDE OKYANUSTA OLUYOR"

Japonya'daki depremler ile Türkiye'deki depremlerin farklı olduğunu vurgulayan ve karşılaştırmanın yanlış olduğunu dile getiren Mai sözlerinin devamında şunları söyledi: