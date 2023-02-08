Türkiye'de deprem fırtınası: Beklenmedik büyük bir deprem! Uzmanlar açıkladı: Japonya'daki depremlerle Türkiye'deki depremler aynı değil
Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük "kara depremlerinden" biri. "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadelerini kullanan Shinji, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu belirtti. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai ise Kahramanmaraş'taki ikinci depremin sıra dışı olduğunu ifade etti.
Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.
Tohoku Üniversitesindeki Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü Profesörü Shinji, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Japonya'nın Asahi Shimbun gazetesine konuştu.
Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadesini kullandı.
Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu" kaydetti.
Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu vurguladı.
"KAHRAMANMARAŞ'TAKİ İKİNCİ DEPREM SIRADIŞI"
CNN TÜRK canlı yayınına katılan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai, Kahramanmaraş'taki ikinci depremin sıra dışı olduğunu ifade etti.
Mai, "Çok büyük depremlere yol açtı, buradaki bölgede çok büyük bir deprem olması bekleniyor. Türkiye'nin buna hazırlanması gerekiyor. Türkiye'de eşi benzeri yok kesinlikle, bunu söyleyebilirim. Çok yıkıcı başka depremleri de gördük dünyada. Tabii ki hepimiz 2011'deki Japonya depremini hatırlıyoruz. Her 10 yılda bir böyle bir felaket görüyoruz ne yazık ki." ifadelerini kullandı.
"JAPONYA'DAKİ DEPREMLER GENELDE OKYANUSTA OLUYOR"
Japonya'daki depremler ile Türkiye'deki depremlerin farklı olduğunu vurgulayan ve karşılaştırmanın yanlış olduğunu dile getiren Mai sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Türkiye'deki bina yasalarına hakim değilim ama çok güncel olduklarını biliyorum. Japonya'daki durum inşaat anlamında daha farklıdır diye düşünüyorum. Japonya'daki depremler genelde okyanusta oluyor. Yani böyle bir karşılaştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Türkiye ile Japonya arasında. Kıyıda ve karadaki depremler daha farklı Japonya ve Türkiye'de."
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