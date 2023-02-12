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Asrın felaketinde Türkiye için tek yürek oldular: İşte dünyadan duygulandıran kareler

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları günlerdir devam ederken, dünyadan da Türkiye'ye destek yağmaya devam ediyor. Bazı ülkeler Türkiye'de yaşanan depremde hayatını kaybedenleri anmak için meydanlarda toplanırken, bazıları da İstiklal Marşı'nı çalarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 15:17
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Asrın felaketinde Türkiye için tek yürek oldular: İşte dünyadan duygulandıran kareler

Kahramanmaraş depreminde 6 gün geride kalmışken, dünyanın da gözü kulağı Türkiye'den gelecek haberlerde. Pek çok ülke Türkiye'ye yardım gönderdi. Bunun yanı sıra ülkelerin merkezi alanlarında da Türkiye'yi anmak için halk günlerdir bir araya geliyor.

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Asrın felaketinde Türkiye için tek yürek oldular: İşte dünyadan duygulandıran kareler

SAYGI DURUŞUNDA DURDULAR

Son olarak ise Almanya'nın Bremen kentinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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Asrın felaketinde Türkiye için tek yürek oldular: İşte dünyadan duygulandıran kareler

Bremen kent meydanındaki saygı duruşuna Eyalet Başbakanı Andreas Bovenschulte, Eyalet Meclis Başkanı Frank Imhoff ile çok sayıda Alman katıldı.

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Asrın felaketinde Türkiye için tek yürek oldular: İşte dünyadan duygulandıran kareler

"YAS TUTUYORUZ"

Bovenschulte, deprem felaketinde hayatını kaybedenleri birlikte anmak ve hayatta kalanlarla bir dayanışma işareti oluşturmak için toplandıklarını belirterek, "Toplumumuzun dayanışmasını burada bugün görüyorum. Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Yararlılara acil şifalar diliyorum. Deprem bölgelerindeki insanların acılarını hafifletmeye yardım edelim." diye konuştu.

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Asrın felaketinde Türkiye için tek yürek oldular: İşte dünyadan duygulandıran kareler

"YARDIMA HAZIRIZ"

Deprem felaketinde mağdur olanlar için bağış çağrısında bulunduklarını da anlatan Bovenschulte, "Elimizden geldiği kadar yardım etmeye hazırız. Birlikte yaraları sarmalıyız." ifadelerini kullandı.