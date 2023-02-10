Dünya Türkiye için tek yürek! Liderler, vatandaşlar ve kuruluşlardan tam destek
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 95 ülke Türkiye'ye yardım teklifinde bulundu. 38 ülkeden personel afet bölgesine sevk edildi. Bir yandan da yurt dışında yardım kampanyaları düzenleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "9 Şubat itibarıyla 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içerisinde ülkemizde olacaklar" dedi.
Dünya, Türkiye seferberliğini sürdürüyor. 95 ülke yardım teklifinde bulundu. 38 ülkeden personel afet bölgesinde.
Yurt dışındaki yardımlar büyüyor. Her yerde dualar ediliyor, taziye defterleri dolup taşıyor. Liderler anma yayınlıyor.
Yüzyılın afetinde dördüncü gün geride kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte depremin ardından dünyanın dört bir yanında başlatılan kampanyalar aralıksız sürüyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin deprem sonrası dünyadan güçlü bir dayanışma gördüğünü ve 95 ülke ile 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi alındığını belirtti.
Çavuşoğlu, "9 Şubat itibarıyla 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içerisinde ülkemizde olacaklar" dedi.
YURT DIŞI YARDIMLARINA ÇAĞRI
KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu kaydetti.
Çavuşoğlu, yurtdışından yardımların koordinasyonunun sağlanması gerektiğini anlattı.
Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yurt dışından gelecek yardımların merkezlerde toplanmasına, ihtiyaç olanların gelmesine öncelik veriyoruz, çadıra ihtiyaç var.
Bu yönlendirmeleri de yaparak bunların Türkiye'ye gelmesi için sahada çalışıyoruz.
Avrupa'dan birçok bakan arkadaşımız gelmek istedi, gelecek hafta da onları planlayacağız" diye konuştu.
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