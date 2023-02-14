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NATO'dan Türkiye için saygı duruşu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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NATO’dan Türkiye için saygı duruşu

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

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