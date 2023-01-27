ABD basını FETÖ’cüleri savundu! Biden’a skandal Erdoğan çağrısı | Alman gazeteci itiraf etti: Batı ve ABD’nin Türkiye planı

FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'den övgü dolu sözlerle bahsedilen haberde şu ifadelere yer verildi;

'Kanter, Türk kökenine rağmen ABD vatandaşıdır ve yasal olarak vatandaşlığa geçmek için gereken saygıyı ve ciddiyeti göstermiştir. Bu nedenle, ABD hükümetinin tam korumasını hak ediyor.'

Haberde 'Eğer Türkiye'nin basketbolcu Enes Kanter'e 500 bin dolar ödül koyduğu doğruysa, ABD Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamalı' denildi.

İsveç'teki skandal eylemin ardından Türkiye'nin İsveç'e NATO kapısını kapatmasına da değinilen haberde şu skandal ifadeler yer aldı;

'Erdoğan, dünya meselelerinde habis bir kanser. Diplomatik olarak, İsveç'in NATO'ya katılmasını engelliyor. Askeri olarak Suriye'de kanlı saldırılar düzenliyor.'