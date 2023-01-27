Son dakika: Azerbaycan Elçiliği’ne saldırı | Bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İşte o açıklamalardan satır başları;

İtidalli davranalım çünkü bu tür konular çokça karşımıza gelmeye başladı. 3 olasılık var. Bir tanesi provokatif bir eylem. Üçüncü tarafın ortalığı karıştırmak için yapabileceği tamamen provokasyona yönelik bir hadise olabilir veya bu bir suç da olabilir husumet vardır birilerinin birileriyle. Onları da bilemiyoruz. Diğer taraftan bir terör eylemidir. Bu 3 olasılık üzerinden gitmek lazım. Tabii resmi yetkililerin açıklamaları önemli. Fakat yine de dikkat çekmemiz gereken bir hadise var Cenevre Anlaşması gereğince büyükelçilikler veya dış misyonlar uluslararası hukuk bakımından korunan yerlerdir buralarda bu tür eylemlerin olması ülkeler arasında ciddiyet addeder.

Burada Azerbaycan Büyükelçiliğinde meydana gelen bir hadise var ise İran devletinin kapsamlı bir şekilde araştırmasının yanında şu anda kontrolü sağladığını ve gerekeni yapacağını bütün dünyaya açıklaması gerekiyor. Bu bir sorumluluktur. Biz resmi ağızlardan ne söyleneceğini gerçekten bekliyoruz. Ancak İran bu tür konularda daha kapalı açıklama yapan bir ülke. Böyle bir rejime sahip.