Son dakika: Azerbaycan Elçiliği'ne saldırı | Bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
KALAŞNİKOF OTOMATİK SİLAHIYLA KORUMA MÜDÜRÜ ÖLDÜRDÜ
Açıklamada, "27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir. Allah şehidimize rahmet eylesin!" ifadeleri yer aldı.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hain saldırıyı en güçlü şekide kınıyoruz. Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İtidalli davranalım çünkü bu tür konular çokça karşımıza gelmeye başladı. 3 olasılık var. Bir tanesi provokatif bir eylem. Üçüncü tarafın ortalığı karıştırmak için yapabileceği tamamen provokasyona yönelik bir hadise olabilir veya bu bir suç da olabilir husumet vardır birilerinin birileriyle. Onları da bilemiyoruz. Diğer taraftan bir terör eylemidir. Bu 3 olasılık üzerinden gitmek lazım. Tabii resmi yetkililerin açıklamaları önemli. Fakat yine de dikkat çekmemiz gereken bir hadise var Cenevre Anlaşması gereğince büyükelçilikler veya dış misyonlar uluslararası hukuk bakımından korunan yerlerdir buralarda bu tür eylemlerin olması ülkeler arasında ciddiyet addeder.
Burada Azerbaycan Büyükelçiliğinde meydana gelen bir hadise var ise İran devletinin kapsamlı bir şekilde araştırmasının yanında şu anda kontrolü sağladığını ve gerekeni yapacağını bütün dünyaya açıklaması gerekiyor. Bu bir sorumluluktur. Biz resmi ağızlardan ne söyleneceğini gerçekten bekliyoruz. Ancak İran bu tür konularda daha kapalı açıklama yapan bir ülke. Böyle bir rejime sahip.
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