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ABD merkezli Bloomberg saldırıya geçti! İsveç'i veto eden Türkiye'ye yaptırım uygulansın çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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ABD merkezli Bloomberg saldırıya geçti! İsveç’i veto eden Türkiye’ye yaptırım uygulansın çağrısı

Başkan Erdoğan, NATO'ya katılmak için Türkiye'nin iznine ihtiyacı olan İsveç ve Finlandiya'ya terörle mücadele şartı getirmişti. Uzun diyaloglar sonucu Madrid'te Başkan Erdoğan'ın randevu vermesiyle yapılan görüşmede her iki ülke de, Türkiye'nin kırmızı çizgilerine uyacaklarına dair söz verdiler. Ancak yaşanan son skandallar sonrası İsveç'in başvurusu Başkan Erdoğan tarafından askıya alındı. NATO'nun Türkiye'nin kararına uymaktan başka bir alternatifinin olmadığı dönemde basın tarafından birtakım provokatif analizler kaleme alındı. ABD merkezli Bloomberg analizinde Başkan Erdoğan'ın İsveç vetosuna karşılık Türkiye'ye "baskı uygulansın" dedi.

İsveç ile Türkiye arasında son dönemlerde yaşanan gerilim tüm dünyanın gündeminde... İsveç'te skandal üstüne skandal yaşanırken Türkiye restini çekti ve üçlü mekanizmayı süresiz durdurdu. ABD'li Bloomberg ise Türkiye'yi hedef aldı. NATO konusunda 'Türkiye'ye baskı uygulanması' gerektiğini ileri sürerek yaptırım iddiasında bulundu.

Bloomberg'de yer alan haberde, İsveç'in FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iadesinin reddedildiği bilgisi hatırlatıldı. Haberde Kristersson'ın daha sonra müzakereleri "çok iyi gidiyor" olarak nitelendirdiği, ancak İsveç'in Türkiye'nin iade taleplerine boyun eğmeyeceğini yinelediği ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Paludan skandalının patlak vermesiyle ipler iyice koptu.

NATO'nun genişleme sürecinin durduğu belirtilen haberde, Finlandiya ve İsveç'te büyük çoğunluk NATO'ya katılmayı desteklese de yaklaşık 10 kişiden 8'inin Türkiye'nin onayını almak için taviz verilmesine karşı çıktığı ifade ediliyor.

Türkiye'nin haklı gerekçelerinin İskandinav ülkeleri ile birlikte Avrupa'nın geniş güvenliğinin de tehlikeye atılmasına neden olduğu ileri sürülen haberde, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiği yazıldı.

ABD ve Avrupa'nın bu açmazı çözmesi gerektiğini bunun için gerekirse Erdoğan'a baskı yapılması önerildi. Türkiye'nin direnmesi halinde ise Ankara'ya F-16 satışı durdurularak yanıt verilmeli denildi.

Skandal analizin sonucunda "Mesaj açık olmalıdır: Grubun güvenliğine kasten zarar veren bir ittifak üyesi, kesinlikle bir müttefik değildir. " ifadeleri kullanıldı.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin gecikmesinin NATO'nun iki ülkenin askeri ve istihbarat yeteneklerinden mahrum kalmasına neden olurken aynı zamanda da savunmasız bıraktığı yinelendi.

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