ABD merkezli Bloomberg saldırıya geçti! İsveç’i veto eden Türkiye’ye yaptırım uygulansın çağrısı

Türkiye'nin haklı gerekçelerinin İskandinav ülkeleri ile birlikte Avrupa'nın geniş güvenliğinin de tehlikeye atılmasına neden olduğu ileri sürülen haberde, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiği yazıldı.

ABD ve Avrupa'nın bu açmazı çözmesi gerektiğini bunun için gerekirse Erdoğan'a baskı yapılması önerildi. Türkiye'nin direnmesi halinde ise Ankara'ya F-16 satışı durdurularak yanıt verilmeli denildi.