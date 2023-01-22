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İran, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2023
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İran, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı

Son dakika haberine göre Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıran eylemini tekrarlayarak yine Kur'an-ı Kerim yaktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

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