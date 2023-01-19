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İsveç Savunma Bakanı Jonson'dan Türkiye ziyareti açıklaması: Gelecek hafta sonu yapmayı umut ediyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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İsveç Savunma Bakanı Jonson’dan Türkiye ziyareti açıklaması: Gelecek hafta sonu yapmayı umut ediyorum

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, gelecek hafta sonu Türkiye'ye gideceğini açıkladı. Pal Jonson toplantıda, "Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ankara'ya gitme daveti aldım ve bu geziyi gelecek hafta sonunda yapmayı umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

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