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İsveç’te PKK yandaşlarınca yapılan gösteriye Türk Dışişleri Bakanlığından tepki

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Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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İsveç’te PKK yandaşlarınca yapılan gösteriye Türk Dışişleri Bakanlığından tepki

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi. Bu alçak eyleme ve izin veren İsveç yönetimine Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan çok sert bir tepki geldi. Açıklamada “İsveç'te PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi.

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.

Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçilerinin, Başkan Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdıkları, Erdoğan'a benzetilen bir diğer kuklanın eline de terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçası tutturdukları görüldü.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Medbargare Platsen bölgesine kadar yürüdü.

TÜRKİYE'DEN JET YANIT

Bu alçak eyleme ve izin veren İsveç yönetimine Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert bir tepki geldi.

"GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle;

"İsveç'in başkenti Stokholm'de bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz."

"ÜÇLÜ AHİTNAME TAAHHÜDÜNÜN AÇIK İHLALİ"

"Bu eylem, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç'in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir. Üçlü Ahitname'deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur.

İsveç'ten, Üçlü Ahitname'deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

İSVEÇ'TE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG DESTEKÇİLERİNDEN PROVOKASYONLAR

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihinde belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Başkan Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

İsveç’te Erdoğan’a yönelik yeni provokasyon İSVEÇ'TE ERDOĞAN'A YÖNELİK YENİ PROVOKASYON

İsveç’te Başkan Erdoğan’a alçak provokasyon İSVEÇ'TE BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK PROVOKASYON
İsveç’te Başkan Erdoğan’a alçak provokasyon

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