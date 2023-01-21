İsveç’te PKK yandaşlarınca yapılan gösteriye Türk Dışişleri Bakanlığından tepki

"ÜÇLÜ AHİTNAME TAAHHÜDÜNÜN AÇIK İHLALİ"

"Bu eylem, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç'in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir. Üçlü Ahitname'deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur.