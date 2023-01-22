Tel Aviv alev alev yanıyor! Netanyahu’ya kitlesel isyan

Avrupa vatandaşlığı bulunduğunu ve "gelecekte İsrail'de yaşamayacağını düşünmenin kendisini üzdüğünü" dile getiren Wiegenfeld, "(İsrail'in Filistin topraklarını işgali) İşgal geçmişte varsa bugün artık giderek daha bir gerçek halini alıyor. Bu bir diktatörlük halini alıyor. Batı Şeria'da işgal her gün gerçekleşiyor. Arkadaşlarım 18 yaşında orada nöbet bekliyor, sağ siyasetçilerin ajandalarına hizmet etmek için buradaki halkın üzerinde egemenlik kuruyor." dedi.

Gösterilere katılan Itay (63), hükümetin Yüksek Mahkemenin yetkilerini elinden alma çabasının kendisini endişelendirdiğini belirterek, İsrail'de sağın güç kazanmasını çok sorunlu gördüğünü ve bunu protesto etmek için sokağa indiğini ifade etti.

İsrail'de aşırı sağın yer aldığı koalisyonun Filistin-İsrail çatışmasına etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Itay, "hükümetin vaatlerde bulunduğunu ancak sahadaki gerçeklerin hükümeti durdurmasını ümit ettiğini" söyledi.