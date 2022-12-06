06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Alman Bild Gazetesi'nden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü: 400 milyon insanı ölümden kurtardı

Alman Bild Gazetesi'nden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü: 400 milyon insanı ölümden kurtardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2022
ABONE OL
Alman Bild Gazetesi’nden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü: 400 milyon insanı ölümden kurtardı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sonrası ortaya çıkan tahıl krizi Türkiye'nin başarılı diplomasisi ile çözüme kavuştu. Türkiye’nin Ukrayna diplomasisine Alman Bild Gazetesi'nden övgü geldi. Bild gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, tahıl koridoru anlaşmaları ile dünyada 400 milyon insanı ölümden kurtardığını yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını eleştiren Alman Bild gazetesi, dünyanın takdir ettiği tahıl koridoru diplomasisi başarısı karşısında duyarsız kalamadı, alkış tuttu. Gazete, Rus donanmasının Ukrayna limanlarını yaklaşık altı ay süreyle bloke ettiğini, bu nedenle tahıl ihraç edilemediğini hatırlattı ve Başkan Erdoğan'ın devreye girdiğine değindi.



400 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ
Bild, "Çünkü İstanbul'daki boğaz, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek bağlantı. Yani Erdoğan'ın izni olmadan hiçbir Rus gemisi içeri girip çıkamaz. Erdoğan, bu avantajı, Putin'in temmuz ayında Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalamasını sağlamak için kullandı. Abluka sona erdi. Birkaç hafta sonra, ilk Ukrayna yük gemisi hareket etti" dedi.

NASA'nın aylarca çektiği uydu görüntülerini dayanak gösteren gazete, Rusya'nın toprak kazanımı nedeniyle bu yıl hasadın 50 milyon tona gerilediğine de vurgu yaptı.





Bild'in haberinde, dünya genelinde 400 milyon kişinin hayatta kalabilmesi için Ukrayna tahılına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi. Haberde ayrıca Rusya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'da yaklaşık 1 milyar dolarlık 5.8 milyon ton buğdayı çaldığı ileri sürüldü. Türkiye'nin tahıl krizinde üstlendiği rolü geçtiğimiz günlerde İngiliz Financial Times gazetesi de övmüştü.


Türkiye'nin, yürüttüğü politikalarla güçlü ve belirleyici bir rol üstlendiğinin altını çizen Financial Times, Türk diplomasisinin örnek teşkil ettiğini vurgulamıştı.





TAŞINAN TAHIL 13 MİLYON TONU GEÇTİ
Milli Savuma Bakanlığı, tahıl koridorunda taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı. Açıklamada, 520 geminin sevkiyat için Ukrayna'ya gittiği belirtilerek, "524 gemi de Ukrayna'dan tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Bu gemilerle 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı. Gemilerle mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıdalar sevk edildi" ifadelerine yer verildi.

Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti TAŞINAN TAHIL MİKTARI 13 MİLYON TONU GEÇTİ
12 milyon tondan fazla tahıl taşındı 12 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TAŞINDI
NATO’dan Türkiye’ye övgü NATO'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ
Almanya eski başbakanı krizin çaresini işaret etti ALMANYA ESKİ BAŞBAKANI KRİZİN ÇARESİNİ İŞARET ETTİ
Anlaşma sonrası ilk geminin rotası belli oldu ANLAŞMA SONRASI İLK GEMİNİN ROTASI BELLİ OLDU
Tahıl anlaşması 4 ay daha uzatıldı! TAHIL ANLAŞMASI 4 AY DAHA UZATILDI!
Meloni’den tahıl koridoru açıklaması MELONİ'DEN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI
Rusya’dan tahıl krizi hakkında flaş açıklama RUSYA'DAN TAHIL KRİZİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA
Dünyadan teşekkür! Erdoğan’ın sırrı ne? DÜNYADAN TEŞEKKÜR! ERDOĞAN'IN SIRRI NE?
Türkiye gıda krizini önledi "TÜRKİYE GIDA KRİZİNİ ÖNLEDİ"
Tahıl krizi nasıl çözüldü? Putin ile o diyalog... TAHIL KRİZİ NASIL ÇÖZÜLDÜ? PUTİN İLE O DİYALOG...
Rusya’dan tahıl koridoru açıklaması RUSYA'DAN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA