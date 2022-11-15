İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den tahıl koridoru açıklaması: Hayati önem taşıyor

Meloni, enerji krizinin, dünyayı daha sürdürülebilir hale getirme konusunda, spekülatörlerin daha az etkiye sahip olduğu ve tedarikçi ülkelerin enerjiyi diğer ülkelere karşı bir silah olarak kullanma durumunun daha az olduğu dengeli bir pazar inşa etme fırsatı da sunabileceğini kaydetti.

Gıda konusunun ana öncelikleri olması gerektiğini vurgulayan Başbakan Meloni, İtalya olarak gıda ihtiyacını karşılamak için ithalata bağlı olan Kuzey Afrika'ya dair güçlü endişeler taşıdıklarını ifade etti.