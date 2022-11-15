İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den tahıl koridoru açıklaması: Hayati önem taşıyor
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatının hayati önem taşıdığını belirterek, tahıl anlaşmasının devam etmesi için uluslararası toplumun çabalarını desteklediklerini bildirdi.
Meloni, Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin gıda, enerji ve güvenlik konulu oturumunda konuştu.
Başbakan Meloni, "Endonezya'nın G20'de dönem başkanlığını üstlendiği sıralarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini ve bunun ekonomilerimiz üzerinde, dünya düzeni bakımından yaratacağı yıkıcı etkiyi öngörmek imkansızdı." dedi.
Enerji fiyatlarındaki artışa karşı İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) ile ulusal üretimi artırmak ve arz kaynaklarını çeşitlendirilmesini sağlamak için müdahalelerde bulunduğunu anlatan Meloni, "Ukrayna'daki savaş, küresel enerji krizini ağırlaştırdı. Ama nihayetinde milenyumun başından bu yana enerji politikalarında ve üretici ile tüketici ülkeler arasındaki ilişkilerde yapılan pek çok hatayı da belirginleştirdi." diye konuştu.
Meloni, enerji krizinin, dünyayı daha sürdürülebilir hale getirme konusunda, spekülatörlerin daha az etkiye sahip olduğu ve tedarikçi ülkelerin enerjiyi diğer ülkelere karşı bir silah olarak kullanma durumunun daha az olduğu dengeli bir pazar inşa etme fırsatı da sunabileceğini kaydetti.
Gıda konusunun ana öncelikleri olması gerektiğini vurgulayan Başbakan Meloni, İtalya olarak gıda ihtiyacını karşılamak için ithalata bağlı olan Kuzey Afrika'ya dair güçlü endişeler taşıdıklarını ifade etti.
Meloni, Ukrayna'daki tahılın dünya pazarlarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasına da değinerek, "Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatı hayati önem taşıyor. İtalya da Boğaz'dan buğday geçişinin devam etmesi için uluslararası toplumun çabalarını destekliyor." ifadelerini kullandı.
İtalya Başbakanı, ayrıca G20'yi önemsedikleri için bugün burada olduklarını, bu forumun küresel meselelerde oynadığı rolün öneminin farkında olduklarını dile getirdi.
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