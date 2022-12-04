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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2022
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının devam ettiğini ve taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı.

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