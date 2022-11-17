Son dakika: Karadeniz Tahıl Anlaşması 4 ay daha uzatıldı! Başkan Erdoğan duyurdu | Rusya'dan açıklama geldi
Son dakika haberleri... Ukrayna Karadeniz tahıl anlaşmasının 120 gün süre ile uzatılacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski konuya ilişkin ilk açıklamasında "Ukrayna, Erdoğan ve Guterres ile gıda krizine karşı kilit bir karar aldı. Türkiye ve BM'den resmi açıklama bekliyoruz" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır.. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın, taraflardan herhangi bir itiraz gelmediği için otomatik olarak uzatıldığını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.
İLK AÇIKLAMA UKRAYNA'DAN
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak. BM Genel Sekreteri Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel gıda krizinin önüne geçmek için alınan bu karada kilit rol oynadı. Partnerlerimizden resmi açıklama bekliyoruz" dedi.
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Karadeniz tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak" açıklamasında bulundu.
Kubrakov, sosyal medya hesabından Karadeniz tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kubrakov açıklamasında, "Karadeniz tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte gıda kriziyle mücadelede önemli bir adıma daha imza attı" ifadelerini kullandı.
Kubrakov, anlaşmaya İstanbul'da varıldığını dile getirdi.
BM ve Türkiye'nin girişimleriyle çözüme kavuşan Karadeniz tahıl anlaşması 19 Kasım'da sona eriyordu.
RUSYA: TARAFLARDAN İTİRAZ GELMEDİĞİ İÇİN TAHIL ANLAŞMASI 120 GÜN UZATILDI
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın, taraflardan herhangi bir itiraz gelmediği için otomatik olarak uzatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'da 22 Temmuz'da imzalanan dörtlü (Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler) anlaşmanın 18 Kasım'da sona ereceği belirtildi.
Taraflardan herhangi birinin itirazı olmadığı takdirde anlaşmanın 120 gün daha otomatik olarak uzayacağı hatırlatılan açıklamada, "Böyle bir itiraz gelmedi. Rus tarafı, Karadeniz Girişimi'nin teknik olarak uzatılmasına, kapsam ve süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın izin veriyor." ifadeleri yer aldı.
RUS TARAFININ ENDİŞELERİ VURGULANDI
Söz konusu anlaşmaların birbirine bağlı "paket" niteliği taşıdığı ve Rus tarım ürünlerinin de ihracatının normalleştirilmesine ilişkin Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) Memorandumunun etkili bir şekilde uygulanması gerektiği ifade edilen açıklamada, "BM'nin bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmek için yoğunlaşmalarını, Rus gübre ve gıda tedarikinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların ara sonuçları hakkında bize verilen bilgileri not ettik. Tüm bu sorunlar, 'paket' anlaşmanın uzatıldığı 120 gün içinde çözülmelidir." şeklindeki değerlendirmeler paylaşıldı.
Avrupa Birliği (AB) limanlarında Rusya'nın gelişmekte olan ihtiyaç sahibi ülkelere hibe ettiği 300 bin tonluk Rus gübresinin tutulduğu anımsatılan açıklamada, gübre üzerindeki blokenin kaldırılması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, acil olarak ihtiyaç duyulan bu teslimatta gecikme yapılmamasının önemi vurgulandı.
Karadeniz'deki insani koridorun kışkırtıcı askeri amaçlarla kullanılmasına yönelik her türlü girişimin kararlılıkla bastırılacağı hususunda açık olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, gelecekte Rusya'nın kaygı ve endişelerinin tam olarak dikkate alınıp anlaşmanın uygulanmasının beklendiği bildirildi.
AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN, GUTERRES VE BAŞKAN ERDOĞAN'I KUTLADI
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda von der Leyen, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin anlaşma için kutluyorum." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, bu girişimin "AB Dayanışma Yolları" ile birlikte Rusya'nın sürdürdüğü savaşa rağmen küresel gıda kıtlığının önlenmesine ve gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı olduğunu belirtti.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel de söz konusu girişimle Ukrayna'dan 10 milyon tondan fazla tahıl ihraç edildiğini, anlaşmanın yenilenmesinin tahıl ve gübrelere şiddetle ihtiyaç duyan dünya için iyi bir haber olduğunu kaydetti.
Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşmanın süresi 19 Kasım'da sona erecekti.
GUTERRES: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Zelenski'nin hemen ardından açıklama yaparak "Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatının güvenli seyrini kolaylaştırmak, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sürdürmek için tüm tarafların anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Girişim, çok taraflı çözümler bulmada sağduyulu diplomasinin önemini gösteriyor" dedi.
Guterres açıklamasında ayrıca BM'nin, Rusya'dan gıda ve gübre ihracatı yapılmasının önündeki engelleri kaldırmakta kararlı olduğunu da vurguladı.
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI NEDİR?
24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna gerginliği sonrasında Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında bulunan birçok yük gemisi sevkiyat yapamadı. Bu sorun beraberinde tahıl krizini ortaya çıkardı. Tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşmadır. Tahıl koridoru oluşturulmasına dönük çabaların ilk amacı, Odesa başta olmak üzere mayınlar nedeniyle Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan tahıl ve diğer gıda ürünleriyle yüklü gemilerin dünya pazarlarına açılmasını sağlamaktır.
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI KAPSAMI
Tahıl koridoru anlaşması, gemilerin sorunsuz şekilde mayınlı alanlardan çıkabilmesi ve Rusya'nın saldırılarına maruz kalmaması için Moskova'dan alınacak güvenlik garantileri kapsıyor. Anlaşmaya göre gıda yüklü kargo gemiler, kılavuz gemiler aracılığıyla mayınlı limanlardan Karadeniz'e ulaşacak ve önceden belirlenen rotalardan dünya pazarlarına taşınacak. Bu süreçte, Rusya ateşkes uygulayacak ve gemilerin güvenliğini tehlikeye atmayacak. Anlaşma, gıda koridorunu kullanan gemilerin kargolarının Türkiye tarafından oluşturulacak noktalarda Rusya'nın da katılımıyla denetlenmesini içeriyor.
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