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Tahıl koridorundan 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Tahıl koridorundan 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan bugüne kadar 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı.

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