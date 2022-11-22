Almanya eski başbakanı krizin çaresini işaret etti! “Sadece Türkiye çözer” | Bağışlar azaldı aşevlerine talep arttı

Schröder, "Tahıl ihracatında yaşanan sıkıntılar ve dünyadaki en yoksul sayılabilecek segmentlerde yaşanabilecek sıkıntıları önem arz etmekte. Türkiye ve özellikle de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır bu konuda elinden gelenin en iyisi yapmakta. Bu çabalar da uluslararası arenada takdir edilmekte.Özellikle Türkiye ve Cumhurbaşkanı bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafın da güvenini kazanarak özellikle de uluslararası diplomasinin de güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın müzakereleri başlatma, savaşı sonlandırma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum" dedi.