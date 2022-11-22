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Almanya eski başbakanı krizin çaresini işaret etti! “Sadece Türkiye çözer” | Bağışlar azaldı aşevlerine talep arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Almanya eski başbakanı krizin çaresini işaret etti! “Sadece Türkiye çözer” | Bağışlar azaldı aşevlerine talep arttı

Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı enerji kısıtlamaları sonrası yaşanan kriz her geçen gün derinleşiyor. Enerji krizi sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi tasarruf tedbirlerini devreye sokarken, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya da krizden payını aldı. Yaşanan ekonomik kriz aşevlerine talebi arttırdı. Bağışlar azaldı, yeni kabulleri donduran Tafel, eski başvuruları da ‘bekleme listesi’ne aldı. Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Avrupa'nın içine düştüğü krizi ancak Türkiye'nin çözebileceğini söyledi.

Almanya'da gönüllü gıda yardımı yapan ve yemek dağıtan Tafel adlı aşevlerine olan yoğun talep bekleme listesi oluşumunu zorunlu kıldı. Liste uzarken, yardımların ekonomik kriz sebebiyle yüzde 30 oranında azaldığına dikkat çekildi ve durumun daha da kötüye gideceği belirtildi.Tafel adlı aşevinin Hessen Bölge Başkanı Willi Schmid, "Durum haftadan haftaya daha kritik hale geliyor. Aşevlerimizin yarısından fazlası kabulü dondurdu" dedi.

"SIRA ANCAK OCAKTA GELİR"

Sabah'ın haberine göre, yılbaşından bu yana Hessen Eyaleti'nde 25 bin Ukraynalı mülteci ve 35 bin dar gelirlinin aşevine gelmeye başladığını ifade eden Schmid, eyalette toplam sayının 135 bine çıktığını açıkladı. Schmid, "Bağışlar düştü. Bazı marketler daha önce bedavaya verdikleri ürünleri, dükkanı kapattıktan sonra insanların ürünleri daha ucuza satın alabileceği modeller geliştirdi. Beklemeye aldığımız insanlara sıra ocak ayında anca gelir" diye konuştu.

"DEVLET YETERSİZ, YARDIM ÇOK GECİKİYOR"

Mültecilerin yanı sıra yardım için başvuranların daha çok emekli ve yalnız yaşayan anne olduğuna işaret eden Tafel, acil yardıma ihtiyaç duyduğunu yineledi. Tafel Almanya Başkanı Jochen Brühl, geçen günlerde "Devlet yetersiz, yardım çok gecikiyor. Devletin yapamadığını biz yapamayız" çıkışı yapmıştı. Brühl, yardım alanların büyük kısmının sağlık sorunu yaşadığına da işaret etmişti.

TAFEL'A BÜYÜK JEST

Almanya'nın en ünlü sanatçılarından Herbert Grönemeyer, ZDF televizyonunun "Wetten Dass?" (İddiaya Var mısın?) adlı şov programlarında, Tafel'a yardımda bulundu. 10,9 milyon kişinin izlediği programda Grönemeyer, Berlin Tafel'in masraflarını bir aylığına karşılayacağını açıkladı.

AVRUPA'DAKİ KRİZİ TÜRKİYE ÇÖZEBİLİR

12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünya enerji fiyatlarında olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Türkiye'nin tahıl koridorunda olduğu gibi savaşın bitirilmesine ilişkin müzakerelerde de etkin rol alabileceğini söyledi.

Schröder, "Tahıl ihracatında yaşanan sıkıntılar ve dünyadaki en yoksul sayılabilecek segmentlerde yaşanabilecek sıkıntıları önem arz etmekte. Türkiye ve özellikle de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır bu konuda elinden gelenin en iyisi yapmakta. Bu çabalar da uluslararası arenada takdir edilmekte.Özellikle Türkiye ve Cumhurbaşkanı bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafın da güvenini kazanarak özellikle de uluslararası diplomasinin de güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın müzakereleri başlatma, savaşı sonlandırma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum" dedi.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, "Sizlere memleketimden bir örnek vermem gerekirse şu anda bu yaz gazın spot piyasalardaki fiyatı megavat başına 200 avroyu geçti. Toptan pazarına baktığınız zaman da krizden önce çok uzun bir süre 20-30 avro arasındayken çok ciddi artışlar oldu. Almanya ve Avrupa'da birçok firma, bu tarz muazzam fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı. Bunun yanı sıra evlerde de aynı şekilde kilovatsaat başına 5 cent ya da 6 centten ziyade artık 20 cent'lere kadar çıkan bir rakam görmekteyiz" diye konuştu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK

"Türkiye hiç şüphe yok ki Avrupa gaz tedarikinin çeşitlendirilmesi noktasında vazgeçilmez bir rol oynamakta. Doğalgazın Avrupa'ya Azerbaycan üzerinden getirilmesi noktasında da çok büyük bir ölçekte Trans Adriyatik Boru Hattı üzerinden getirilmesi noktasında da 2020'den beri bir çalışma var. Dolayısıyla da bu anlamda gerekli olan boru hattı kapasitesinin arttırılması Türkiye'nin de bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirme noktasında çok önemli olacaktır" diye konuştu.

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