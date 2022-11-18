Başkan Erdoğan himayesinde uzatılmıştı: Yeni tahıl anlaşması sonrası ilk gemi Afrika'ya
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan 'tahıl anlaşması' krizine müdahil olarak, tarafların anlaşmayı devam ettirmelerine aracı olmuştu. Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Başkan Erdoğan'ın girişimiyle 120 gün uzatılan yeni anlaşma sonrası gübre yüklü ilk Rus gemisinin Avrupa limanından 21 Kasım'da Afrika'ya hareket edeceğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, düzenlediği basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
YENİ ANLAŞMA SONRASI İLK GEMİ AFRİKA'YA
Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa limanlarında bloke edilmiş Rus gübreleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Grynspan, "İlk sevkiyat Malavi'ye gitmek üzere bir Hollanda limanından ayrılacak ve gemiye şu anda yükleme yapılıyor. Geminin Mozambik üzerinden Malavi'ye gideceği tarih 21 Kasım olarak belirlendi." dedi.
Avrupa'nın farklı limanlarında yaklaşık 300 bin ton gübrenin bulunduğunu kaydeden Grynspan, Malavi'nin gübre ihtiyacının kırmızı alarm düzeyinde bulunmasından dolayı bu sevkiyatın önemli olduğunu ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN ARACI OLMUŞ 120 GÜN UZATILMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.
Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, İstanbul'da 22 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.
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