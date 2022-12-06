Meksika’da korkunç olay! 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 8 aylık Hamile olan Martha adlı genç kadının cesedinin öldürülen bir başka kadının cesediyle birlikte bir depoda bulunduğu bildirildi. Martha'nın bebeğinin çalındığını ve kendisinin boğularak öldürüldüğünü açıklayan Başsavcılık, öldürülen diğer kadının ise takside Martha'ya eşlik eden Claudia adlı 34 yaşındaki arkadaşı olduğunu belirtti.