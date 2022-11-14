Rusya’dan tahıl krizi hakkında flaş açıklama! BM ile görüşmeler sürüyor

Geçtiğimiz hafta Cenevre'de, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths arasında gerçekleşen tahıl anlaşmasına dair müzakereler ile ilgili yorum yapan Peskov, "Anlaşmanın uzatılması için 1 haftamız daha var. Bu nedenle çalışmalarımız sürüyor. Anlaşmanın başından beri tüm maddelerin uygulanmasına yönelik isteğimiz var ve geçtiğimiz hafta BM ile oldukça yapıcı müzakereler gerçekleşti" dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Moskova'nın dünyaya gıda arzını engellediği ve bunu silah olarak kullandığı yönündeki ifadelerine yanıt veren Peskov, "Temel olarak bu yanlış. Rusya, dünya gıda pazarına müdahale etmiyor. Rusya bir tahıl anlaşmasıyla ilgileniyor ve müzakerelere devam ediyor" açıklamasında bulundu.