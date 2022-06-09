Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a çok sert tepki: Bu bir ikiyüzlülüktür!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, EFES-2022 Tatbikatı'nda şu açıklamalarda bulundu:

Şu anda belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Tatbikatın başarısına önemli katkı sağlayan dost ve müttefiklerimizi kutluyoruz. Yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği silah ve mühimmatların etkisini sahada bir kez daha görmüş olduk. TSK da hudut namustur anlayışı ile hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörle mücadele etmekte, denizlerdeki haklarımızı da korumaktadır. Kahraman ordumuz başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında onların yanında yer almaktadır.