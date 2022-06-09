Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a çok sert tepki: Bu bir ikiyüzlülüktür!
EFES-2022 Tatbikatı'nda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır. Bu bir ikiyüzlülüktür" diyerek çok sert tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar yaptığı konuşmada, "Kahraman ordumuz başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında onların yanında yer almaktadır. " dedi.
Yunistan'ın şımarık tavırlarıyla ilgili konuşan Bakan Akar, "Silahlanma çabaları beyhudedir, gereken cevapları vereceğiz. Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır. Bu bir iki yüzlülüktür." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, EFES-2022 Tatbikatı'nda şu açıklamalarda bulundu:
Şu anda belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Tatbikatın başarısına önemli katkı sağlayan dost ve müttefiklerimizi kutluyoruz. Yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği silah ve mühimmatların etkisini sahada bir kez daha görmüş olduk. TSK da hudut namustur anlayışı ile hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörle mücadele etmekte, denizlerdeki haklarımızı da korumaktadır. Kahraman ordumuz başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında onların yanında yer almaktadır.
"YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI İKİ YÜZLÜLÜKTÜR!"
Yunanistan saldırgan politikalarına devam etmektedir. Akla aykırı iddialarını tarihten ders almadan ısrarla sürdürmektedir. Silahlanma çabaları beyhudedir, gereken cevapları vereceğiz. Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır. Bu bir iki yüzlülüktür.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? 2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg Türkiye milli maç nerede oynanacak?
- e-Okul ne zaman kapanacak? 2022 e-Okul kapanacak mı? e-Okul VBS sistemi dönem sonu kapanıyor mu?
- Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve 25 il için sağanak uyarısı! Sağanak yağış ne zaman bitecek? 9 Haziran hava durumu...
- %25 kira zam oranı nasıl uygulanacak? 2022 yeni kira düzenlemesi ile kira artışı nasıl hesaplanacak? Tek tek açıklandı
- Maaşlara ek 2.684 TL ödenecek! Uzman ve başöğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Şartlar, eğitim programı ve sınav tarihi...
- 10 gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır mı? Lise 12. sınıf devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, kalktı mı? MEB Bakanı açıkladı
- Elazığ Değirmen'de deprem son dakika! 9 Haziran Elazığ deprem merkez üssü neresi? Deprem şiddeti kaç oldu?
- TUS tercihleri son gün: 2022 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. dönem TUS ek yerleştirme ne zaman?
- SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor
- LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman?
- EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı
- Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi