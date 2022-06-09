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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a çok sert tepki: Bu bir ikiyüzlülüktür!

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Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a çok sert tepki: Bu bir ikiyüzlülüktür!

EFES-2022 Tatbikatı'nda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır. Bu bir ikiyüzlülüktür" diyerek çok sert tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar yaptığı konuşmada, "Kahraman ordumuz başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında onların yanında yer almaktadır. " dedi.

Yunistan'ın şımarık tavırlarıyla ilgili konuşan Bakan Akar, "Silahlanma çabaları beyhudedir, gereken cevapları vereceğiz. Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır. Bu bir iki yüzlülüktür." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, EFES-2022 Tatbikatı'nda şu açıklamalarda bulundu:

Şu anda belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Tatbikatın başarısına önemli katkı sağlayan dost ve müttefiklerimizi kutluyoruz. Yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği silah ve mühimmatların etkisini sahada bir kez daha görmüş olduk. TSK da hudut namustur anlayışı ile hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörle mücadele etmekte, denizlerdeki haklarımızı da korumaktadır. Kahraman ordumuz başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında onların yanında yer almaktadır.

"YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI İKİ YÜZLÜLÜKTÜR!"

Yunanistan saldırgan politikalarına devam etmektedir. Akla aykırı iddialarını tarihten ders almadan ısrarla sürdürmektedir. Silahlanma çabaları beyhudedir, gereken cevapları vereceğiz. Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır. Bu bir iki yüzlülüktür.


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