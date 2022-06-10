Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos: Bilgileri sızdıranlar cezalandırılmalı

Panayotopulos, silahlı kuvvetlere ait bilgilerin basına sızdırılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Silahlı kuvvetleri, sistemlerinin imkanları ve mühimmatı hakkında basın dahil olmak üzere yapılan tüm sızdırmalar benim için sorun, özellikle bu dönemde." ifadesini kullandı.

Konunun araştırılmasını istediğini belirten Panayotopulos, "Bu davranışların, rahat bir tepkiyle değil, askeri ceza kanunu şartlarıyla karşılanması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.