12 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore'den Japonya, ABD ve Güney Kore'ye gözdağı

Kuzey Kore'den Japonya, ABD ve Güney Kore'ye gözdağı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2022
ABONE OL
Kuzey Kore’den Japonya, ABD ve Güney Kore’ye gözdağı

Japonya, ABD ve Güney Kore Savunma Bakanları, Kuzey Kore'nin yıl başından beri sürdürdüğü füze denemeleri karşısında ortak tatbikatlar düzenlenmesinde anlaştı. Üç ülke savunma bakanları, en son bir araya geldikleri Kasım 2019 sonrası ilk kez yüz yüze görüştü.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da 10-12 Haziran'da bu yıl 19. düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" Forumu sürüyor.

Zirve marjında Japon mevkidaşı Kişi Nobuo ve Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong Sup ile bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, üçlü ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmeye ilişkin açıklamaya göre üç bakan, Kuzey Kore'nin yıl başından beri sürdürdüğü füze denemeleri karşısında, ülkelerinin ortak askeri tatbikatlar düzenlemesinde anlaştı.

TAYVAN BOĞAZI MESAJİ

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı donanma faaliyetlerine değinen üç bakan, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar mesajı vererek "anlaşmazlıkların uluslararası hukuk prensiplerince barışçıl tutumla çözülmesine" vurgu yaptı.

Bakanlar, "Hint-Pasifik'te tansiyonu yükseltecek ve statükoyu değiştirmeye teşebbüs edecek tek taraflı eylemlere şiddetle karşı çıkılmasında" anlaştı.

Üç ülke savunma bakanları, en son bir araya geldikleri Kasım 2019 sonrası ilk kez yüz yüze görüştü.

Gözler Japonya ABD ve Güney Kore zirvesinde GÖZLER JAPONYA ABD VE GÜNEY KORE ZİRVESİNDE
Asya’da sıcak saatler! Kuzey Kore’ye füzeli cevap ASYA'DA SICAK SAATLER! KUZEY KORE'YE FÜZELİ CEVAP

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA