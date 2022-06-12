Kuzey Kore’den Japonya, ABD ve Güney Kore’ye gözdağı

Bakanlar, "Hint-Pasifik'te tansiyonu yükseltecek ve statükoyu değiştirmeye teşebbüs edecek tek taraflı eylemlere şiddetle karşı çıkılmasında" anlaştı.

Üç ülke savunma bakanları, en son bir araya geldikleri Kasım 2019 sonrası ilk kez yüz yüze görüştü.