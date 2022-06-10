Başkan Erdoğan’ın mesajı Yunanistan’ı korkuttu! Manşetlerden küstah açıklamalar

Atina Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşma yapan Yunan Başbakan, "Avrupa kıtasında bir savaş var, bir yıl önce düşünülemez bir şey. Eşi görülmemiş bir enerji çalkantısı, dünya ticaretinde bir çalkantı var, gıda riskimiz var, Avrupa genelinde hane gelirlerini yiyen bir enflasyonumuz var" dedi.

Miçotakis, küstah açıklamasını şöyle sürdürdü: "İzole olduğu kadar öfkeli bir komşumuz var."