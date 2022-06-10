Başkan Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı korkuttu! Manşetlerden küstah açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EFES-2022 Tatbikatı'nda verdiği mesajlar Yunanistan'da korkuya neden oldu. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin haklarını çiğneyen Yunan Başbakan Miçotakis, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında küresel kriz üzerinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye'nin ekonomik ve askeri açıdan güçlenmeye devam etmesinden korkan Yunanistan basını Başkan Erdoğan'ı manşetlere taşıdı.
Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Mayıs ayında yaptığı ABD ziyaretiyle bir kez daha allak bullak oldu. Tansiyon bir kez daha yükselirken Türkiye, Ege Denizi'ndeki adaları silahlandıran Yunanistan'ı, uluslararası anlaşmaları ihlal ederek adaların statüsünü tartışmaya açmakla suçladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı dün Twitter hesabından Türkiye'nin Ege'deki iddialarına dair 16 harita yayınladı.
Türkiye'nin politikasını "revizyonist" olarak adlandıran bakanlık, Ankara'nın bölgesel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu öne sürdü.
"ŞAKA YAPMIYORUM, SONU FELAKET OLUR"
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ege'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı sonrasında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.
Başbakan Erdoğan'ın dün Yunanistan'a yönelik sarf ettiği "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Onları aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Sonu felaket olur" sözleri sonrasında Miçotakis'ten de açıklama geldi.
Atina Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşma yapan Yunan Başbakan, "Avrupa kıtasında bir savaş var, bir yıl önce düşünülemez bir şey. Eşi görülmemiş bir enerji çalkantısı, dünya ticaretinde bir çalkantı var, gıda riskimiz var, Avrupa genelinde hane gelirlerini yiyen bir enflasyonumuz var" dedi.
Miçotakis, küstah açıklamasını şöyle sürdürdü: "İzole olduğu kadar öfkeli bir komşumuz var."
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DAN KARŞILIKLI TWITTER MESAJLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Twitter hesabından Yunanca, İngilizce ve Türkçe olarak üç dilde paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Yunanistan'a sert tepki gösterdi.
Erdoğan "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın mesajı şöyle devam etti:
"Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir."
Erdoğan, üç dilde paylaştığı sekiz maddelik mesajında ayrıca, "Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı sürdürüyor. NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askerî heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN'DAN 'PANİK' AÇIKLAMALARI
Erdoğan'ın Yunanca mesajının ardından Yunanistan Anamuhalefet Lideri Aleksis Çipras da Türkçe bir paylaşım yaptı. SYRIZA Başkanı ve Eski Başbakan Çipras "Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değildir" dedi.
Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou ise, Ankara'nın yeni açıklamalarının "uluslararası hukuka ve uluslararası anlaşmalara ne meydan okuyabilen ne de bunların yerini alabilecek iddialar ve temelsiz efsaneler" olduğunu iddia etti.
ERDOĞAN MANŞETLERDE
Yunan basını da halkı kışkışrtmaya yönelik yapmaktan geri durmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweet'lerini yayınlayan Kathimerini gazetesi, "Erdoğan'ın doğrudan tehditleri, Atina'nın tepkisi ve 16 harita" başlıklı haberinde, Ankara'yı provokasyon yapmakla suçladı.
Kathimerini ayrıca, "Çipras'tan Erdoğan'a Türkçe tweet'le yanıt" başlıklı bir haber daha yayınlayarak, "Yunanistan egemenliğini her türlü tehdide karşı koruyacaktır" mesajını verdi.
Ta Nea gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi. Haberde, "Erdoğan Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi temkinli olması konusunda uyardı" ifadeleri kullanıldı.
Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert sözleri, Atina'da panik yarattı.
Erdoğan konuşmasında, "Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz" demiş ve eklemişti:
"Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil...Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını hukukunu da kimseye çiğnetmez."
"Yunanistan'ın Suriye olmadığına" dikkat çeken Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise ülkesinin egemenlik haklarını sonuna kadar koruyacağını söyledi. Panagiotopoulos, "Buna yeltenecek olanlar pişman olacak" diye konuştu. Hükümet sözcüsü Yannis Ekonomou ise "Tehdit söylemlerini serinkanlılık ve kararlılık ile yanıtlıyoruz" ifadesini kullandı.
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