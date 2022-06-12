İtalya’daki helikopter kazasında yeni gelişme! 7 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma açıldı

Öte yandan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, cenazelerin Türkiye'ye nakil tarihi henüz netlik kazanmadı. İtalyan makamları ile iş birliği içinde nakil işlemleri için gerekli sürecin başlatıldığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin de cenazelerin en hızlı şekilde Türkiye'ye ulaşması konusunda çalışmaları yakından takip ettiği öğrenildi.

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