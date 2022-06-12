İtalya’daki helikopter kazasında yeni gelişme! 7 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma açıldı
İtalya’nın Lucca kentinden Treviso’ya gitmek üzere 9 Haziran günü 7 kişiyle birlikte havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını 11 Haziran sabahında 1922 metre yükseklikte Cusna tepesinde tespit etmiş ve ardından 7 kişiye mezar olan helikopterin, düşme sebebinin ortaya çıkarılması için enkazın bulunduğu noktada incelemelere devam ediliyor.İtalyan makamları olayın üzerine derinlemesine giderek soruşturmayı genişletti. Yapılan incelemeler sonrası kazanın pilotaj hatası mı yoksa hava durumu kaynaklı olup olmadığı netleşecek.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında 9 Haziran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, kusurlu felaket ve adam öldürme suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Savcı Marco Marano'nun soruşturmayı büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi.
Enkazın bulunduğu yerin zor bir alan olduğu ifade edilen haberde, İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) da incelemeler için A119 Koala tipi helikopterin kazasına ilişkin bölgeye teknik ekip gönderdiği kaydedildi.
Bu arada, Gazzetta di Modena'ya konuşan kazada ölen İtalyan pilot Corrado Levorin'in pilot arkadaşı Igor Caboni ise helikopterin yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğünü öne sürdü.
Kazada hayatını kaybeden Lübnanlı yolculardan birinin kazadan az önce çekip oğluna gönderdiği video, İtalyan basınında geniş şekilde yer bulurken, söz konusu görüntüde helikopterin fırtınalı havada yol aldığı görülüyor.
İtalyan basınında yer alan diğer haberlerde de cenazelerin enkaz bölgesinden alınarak Modena'ya götürüldüğü ve burada kaza nedeninin açıklığa kavuşması için cesetlere otopsi yapılacağı bildirildi.
Öte yandan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, cenazelerin Türkiye'ye nakil tarihi henüz netlik kazanmadı. İtalyan makamları ile iş birliği içinde nakil işlemleri için gerekli sürecin başlatıldığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin de cenazelerin en hızlı şekilde Türkiye'ye ulaşması konusunda çalışmaları yakından takip ettiği öğrenildi.
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