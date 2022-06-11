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Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan kullanılıyor

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Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan kullanılıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Ege’de yaşanan gerilime dair yaptığı açıklamada “Sorunları barışçıl yoldan çözmek istiyoruz” dedi. Akar, “Yunanistan kullanılıyor” mesajını verdi. Başkan Erdoğan'ın daha önce işaret ettiği, Münbiç ve Tel Rıfat'a harekat ne zaman? olacak sorusuna Bakan Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde harekete geçilir." şeklinde konuştu.

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