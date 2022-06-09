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Başkan Erdoğan'dan Atina'ya Yunanca uyarı: Pişmanlığa yol açacak rüyalardan kaçının

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Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Başkan Erdoğan’dan Atina’ya Yunanca uyarı: Pişmanlığa yol açacak rüyalardan kaçının

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanca ve İngilizce açıklama yaparak, "Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi pişmanlığa yol açacak rüyalardan, sözlerden ve eylemlerden kaçınması ve aklı başına dönmesi için bir kez daha uyarıyoruz" dedi.

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