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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö NATO üyeliğine başvuracaklarını açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö NATO üyeliğine başvuracaklarını açıkladı

Son dakika haberine göre: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurmasıyla ilgili gerginlik giderek büyüyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını açıkladı. Öte yandan Niinistö, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

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