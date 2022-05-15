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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla 3'lü zirve yaptı

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Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla 3’lü zirve yaptı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ve Finlandiyalı meslektaşı Pekka Haavisto ile Berlin'de üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

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